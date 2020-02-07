2020-02-07T13:49:32+03:00
Здоровье

Болела голова, а оказался рак: 10-летнему школьнику из Крымска полгода не могли диагностировать опухоль

Мальчику требуется срочная помощь [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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10-летний Дима стал жаловаться на сильные боли в голове, когда начались летние каникулы.10-летний Дима стал жаловаться на сильные боли в голове, когда начались летние каникулы.
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До минувшего лета 10-летний Дима Семионел из Крымского района был активным ребенком - играл с друзьями во дворе дни напролет. Но, как только наступили каникулы, мальчик стал жаловаться на головные боли.

- Они были настолько сильные, что Дима просто не мог терпеть. Мы, естественно, ждать не стали - обратились к врачу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» родная сестра мальчика Валерия Чикишева. - После обследования у брата диагностировали воспаление тройничного нерва (хронические боли, возникающие при поражении пятого нерва, выходящего из головного мозга - Авт.) и пять месяцев лечили именно это заболевание. Но, как позже выяснится, совершенно зря.

С каждым днем Диме становится все хуже.

С каждым днем Диме становится все хуже.

С каждым днем самочувствие Димы только ухудшалось - родители не знали, как помочь сыну.

- К сожалению, тщательного обследования не было, брату сделали лишь анализ крови и мочи. Ни рентген, ни МРТ нам не назначали. Когда Димке стало еще хуже, поехали в Краснодар, - продолжает Валерия Чикишева. - Там ему наконец сделали томографию, посмотрев результаты, врач сначала сказала, что у него отит левого уха. И лишь в конце декабря у Димы обнаружили опухоль основания черепа.

Школьника госпитализировали в краснодарскую больницу - Дима лежал в отделении нейрохирургии, где его постоянно наблюдали врачи.

Операцию согласились сделать врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина.

Операцию согласились сделать врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина.

- Брату необходима крайне сложная операция. Все потому, что злокачественная опухоль находится глубоко в голове и вышла в носоглотку, - говорит сестра Димы. - В Краснодаре отказались проводить такое вмешательство - ранее ни у кого из врачей такого опыта не было. Потому рекомендовали поехать в научный институт имени Н. Н. Бурденко в Москве, но там нам отказали.

Тогда семья отправила документы в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохин в Москве. Там медики согласились взяться за сложный случай Димы. Мальчик вместе с мамой уже поехал в столицу - сейчас он проходит очередные обследования.

- Диму пока не госпитализировали, вместе с мамой он живет в гостинице. 11-го числа ему будут делать МРТ, лишь после этого назначат дату операции. Состояние у брата тяжелое, он ничего не ест, из-за этого постоянная слабость, - продолжает Валерия. - К сожалению, все обследования, проживание платные. Всей семьей мы собрали деньги, но боимся, что этого может не хватить, поэтому решили попросить помощи у неравнодушных людей. Мы верим, что Дима справиться с недугом и будет жить!

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Реквизиты карты Сбербанка

4276 8300 8303 0998 (Елена Николаевна В. - мама Димы)

Карта привязана к номеру: 8-952-831-72-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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