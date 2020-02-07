Болела голова, а оказался рак: 10-летнему школьнику из Крымска полгода не могли диагностировать опухоль

До минувшего лета 10-летний Дима Семионел из Крымского района был активным ребенком - играл с друзьями во дворе дни напролет. Но, как только наступили каникулы, мальчик стал жаловаться на головные боли.

- Они были настолько сильные, что Дима просто не мог терпеть. Мы, естественно, ждать не стали - обратились к врачу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» родная сестра мальчика Валерия Чикишева. - После обследования у брата диагностировали воспаление тройничного нерва (хронические боли, возникающие при поражении пятого нерва, выходящего из головного мозга - Авт.) и пять месяцев лечили именно это заболевание. Но, как позже выяснится, совершенно зря.

С каждым днем Диме становится все хуже.

С каждым днем самочувствие Димы только ухудшалось - родители не знали, как помочь сыну.

- К сожалению, тщательного обследования не было, брату сделали лишь анализ крови и мочи. Ни рентген, ни МРТ нам не назначали. Когда Димке стало еще хуже, поехали в Краснодар, - продолжает Валерия Чикишева. - Там ему наконец сделали томографию, посмотрев результаты, врач сначала сказала, что у него отит левого уха. И лишь в конце декабря у Димы обнаружили опухоль основания черепа.

Школьника госпитализировали в краснодарскую больницу - Дима лежал в отделении нейрохирургии, где его постоянно наблюдали врачи.

Операцию согласились сделать врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина.

- Брату необходима крайне сложная операция. Все потому, что злокачественная опухоль находится глубоко в голове и вышла в носоглотку, - говорит сестра Димы. - В Краснодаре отказались проводить такое вмешательство - ранее ни у кого из врачей такого опыта не было. Потому рекомендовали поехать в научный институт имени Н. Н. Бурденко в Москве, но там нам отказали.

Тогда семья отправила документы в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохин в Москве. Там медики согласились взяться за сложный случай Димы. Мальчик вместе с мамой уже поехал в столицу - сейчас он проходит очередные обследования.

- Диму пока не госпитализировали, вместе с мамой он живет в гостинице. 11-го числа ему будут делать МРТ, лишь после этого назначат дату операции. Состояние у брата тяжелое, он ничего не ест, из-за этого постоянная слабость, - продолжает Валерия. - К сожалению, все обследования, проживание платные. Всей семьей мы собрали деньги, но боимся, что этого может не хватить, поэтому решили попросить помощи у неравнодушных людей. Мы верим, что Дима справиться с недугом и будет жить!

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4276 8300 8303 0998 (Елена Николаевна В. - мама Димы)

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