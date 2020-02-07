2020-02-07T14:45:23+03:00
Спорт

«Планы грандиозные»: стадион «Динамо» в Краснодаре получил еще один шанс

Краевые власти и спортивное общество договорились о будущем долгостроя на улице Красной
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Стадион "Динамо" начали реконструировать еще в 2011 годуСтадион "Динамо" начали реконструировать еще в 2011 году
Изменить размер текста:

Стадион «Динамо» в Краснодаре, реконструкцию которого изначально планировали закончить еще в 2015-м году, похоже, все-таки будет достроен.

За последнюю неделю краевые власти дважды встречались с председателем Всероссийского общества «Динамо» Анатолием Гулевским и смогли договориться о будущем этого спортивного объекта в центре города.

Первая встреча произошла в последний день января в краевой администрации с губернатором Вениамином Кондратьевым, который в свое время ставил задачу открыть стадион к осени 2017-го. По итогам переговоров стороны подписали соглашение о развитии в регионе массового спорта и договорись создать рабочую группу по вопросам строительства стадиона «Динамо».

– Стадион и прилегающие к нему участки должны использоваться исключительно в интересах жителей. Здесь возможно только размещение спортивных объектов и зеленых зон, - обозначил свою позицию Кондратьев.

Дело в долгий ящик откладывать не стали (стройка полностью заморожена с 2016 года) и уже в начале февраля делегация Краснодарского края во главе с первым вице-губернатором Андреем Алексеенко отправилась в Москву на переговоры в ВФСО «Динамо». Переговоры прошли успешно.

- Стороны пришли к полному соглашению, определив, что стадион должен строиться и развиваться в тех границах, в которых он существовал на протяжении многих десятилетий, а прилегающие к нему участки необходимо использовать исключительно в интересах жителей. Здесь возможно только размещение спортивных объектов и зеленых зон. Итоги встречи впечатляют. Работа началась, - говорится в релизе Общества «Динамо».

Уже к 20 февраля должно быть готово техническое задание и определена стоимость корректировки существующего проекта и самих работ.

На сегодняшний день на стадионе построены трибуны, облицован фасад и готова подземная парковка. При этом спортивное ядро пока не готово.

По планам здесь должен еще появиться пять спортивных залов – для легкой атлетики, силовой подготовки, борьбы, самбо и бокса.

Пропускная способность стадиона «Динамо» составит свыше 300 человек в смену, в помещениях может заниматься одновременно 110 человек и порядка 200 — в открытых плоскостных сооружениях.

Общая стоимость проекта по утвержденному заключению – 2,11 миллиарда рублей, для завершения работ требовалось порядка 900 миллионов рублей, однако из-за разногласий между «Динамо» и администрацией региона стройку заморозили. Теперь, судя по всему, все препятствия устранены.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Открытие стадиона «Динамо» в Краснодаре перенесли на неопределенный срок

Но основной профиль арены – легкоатлетический. На дорожках стадиона занимались Олимпийские чемпионы Людмила Брагина, Евгений Липеев, Людмила Чернова, призеры международных соревнований и рекордсмены, а чемпионка мира в метании копья Мария Абакумова не раз признавалась в любви к этому месту.

В 2017-м году легендарный краснодарский стадион «Динамо» отмечал свое 85-летие. Но юбилей прошел незаметно. В 2011 году началась реконструкция обветшалой арены, которая затянулась на годы и продолжается до сих пор (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Акатьева, Валиева, Усачева - последние: стартовые номера девушек на произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020
«КП» публикует стартовые номера девушек на произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске и итоги короткой программы [видео]
Фролова - первая, Валиева - 15-я: стартовые номера девушек в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию 2020 среди юниоров
Стало известно, под какими стартовыми номерами выйдут девушки на короткую программу на первенстве России по фигурному катанию 2020 в Саранске
Новости 24
В Анапе достроили новый корпус для начальных классов школы № 6
В многоквартирных домах Новороссийска обновят 126 лифтов
В Краснодаре задержали злостного нарушителя, ездившего по встречке
В селе Дивноморском Геленджика благоустроили дворовую территорию
На Кубани врачи райбольницы попросили полицию повлиять на беременную
В Краснодаре на стройплощадке жилого дома нашли боеприпас времен войны
«Она хочет продать нашего ребенка!»: На Кубани мужчина заявил в полицию на бывшую жену
В Краснодаре мужчина напал на сотрудника полиции и разбил стекло патрульной машины во время проверки документов
В ейском детском саду у ребенка украли золота на 130 000 рублей
В станице Тбилисской девушка спасла подругу от изнасилования
Новый терминал аэропорта Геленджик построят в 2022 году
Руководитель фракции КПРФ ЗСК края Павел Соколенко провел в Тамани встречу с избирателями
Антимонопольная служба просит жителей Кубани не закупать медицинские маски впрок
На Кубани главу наказали за использование служебного автомобиля
Власти Сочи обещают до конца 2020 года расселить жильцов аварийного дома на Видовой
В Анапе двое супругов и их 22-летний сын обнаружены мертвыми в квартире
В детском лагере «Орленок» пройдет фестиваль юных журналистов «Медиа-Волна»
Маршрутчиков-хамов в Новороссийске уволили с волчьим билетом
В Новороссийске выяснили, кем была найденная в реке утопленница
В Горячем Ключе мужчина выбил девушке два зуба за браслет его сестры
Подозреваемый в Сочи напал на полицейского с газовым баллончиком
ВТБ привлек на счета эскроу более 50 млрд рублей