«Планы грандиозные»: стадион «Динамо» в Краснодаре получил еще один шанс

Стадион «Динамо» в Краснодаре, реконструкцию которого изначально планировали закончить еще в 2015-м году, похоже, все-таки будет достроен.

За последнюю неделю краевые власти дважды встречались с председателем Всероссийского общества «Динамо» Анатолием Гулевским и смогли договориться о будущем этого спортивного объекта в центре города.

Первая встреча произошла в последний день января в краевой администрации с губернатором Вениамином Кондратьевым, который в свое время ставил задачу открыть стадион к осени 2017-го. По итогам переговоров стороны подписали соглашение о развитии в регионе массового спорта и договорись создать рабочую группу по вопросам строительства стадиона «Динамо».

– Стадион и прилегающие к нему участки должны использоваться исключительно в интересах жителей. Здесь возможно только размещение спортивных объектов и зеленых зон, - обозначил свою позицию Кондратьев.

Дело в долгий ящик откладывать не стали (стройка полностью заморожена с 2016 года) и уже в начале февраля делегация Краснодарского края во главе с первым вице-губернатором Андреем Алексеенко отправилась в Москву на переговоры в ВФСО «Динамо». Переговоры прошли успешно.

- Стороны пришли к полному соглашению, определив, что стадион должен строиться и развиваться в тех границах, в которых он существовал на протяжении многих десятилетий, а прилегающие к нему участки необходимо использовать исключительно в интересах жителей. Здесь возможно только размещение спортивных объектов и зеленых зон. Итоги встречи впечатляют. Работа началась, - говорится в релизе Общества «Динамо».

Уже к 20 февраля должно быть готово техническое задание и определена стоимость корректировки существующего проекта и самих работ.

На сегодняшний день на стадионе построены трибуны, облицован фасад и готова подземная парковка. При этом спортивное ядро пока не готово.

По планам здесь должен еще появиться пять спортивных залов – для легкой атлетики, силовой подготовки, борьбы, самбо и бокса.

Пропускная способность стадиона «Динамо» составит свыше 300 человек в смену, в помещениях может заниматься одновременно 110 человек и порядка 200 — в открытых плоскостных сооружениях.

Общая стоимость проекта по утвержденному заключению – 2,11 миллиарда рублей, для завершения работ требовалось порядка 900 миллионов рублей, однако из-за разногласий между «Динамо» и администрацией региона стройку заморозили. Теперь, судя по всему, все препятствия устранены.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Открытие стадиона «Динамо» в Краснодаре перенесли на неопределенный срок

Но основной профиль арены – легкоатлетический. На дорожках стадиона занимались Олимпийские чемпионы Людмила Брагина, Евгений Липеев, Людмила Чернова, призеры международных соревнований и рекордсмены, а чемпионка мира в метании копья Мария Абакумова не раз признавалась в любви к этому месту.

В 2017-м году легендарный краснодарский стадион «Динамо» отмечал свое 85-летие. Но юбилей прошел незаметно. В 2011 году началась реконструкция обветшалой арены, которая затянулась на годы и продолжается до сих пор (подробности)