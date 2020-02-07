Снег лепит: Дороги Краснодара обрабатывают противогололедной смесью

В Краснодаре пошел хоть и не первый за эту зиму, но долгожданный снег. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры и гололед. Поэтому на улицы города уже выехала специализированная техника.

Морозы задержатся в краеФото: Виталий КАРНАУХ

Жители ждали снега больше месяцаФото: Виталий КАРНАУХ

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, на дороги краевой столицы выехали 36 единиц спецтехники.

Дорожники мониторят состояние асфальта. По их данным, зимней скользкости на дорогах на данный момент нет. Но, при необходимости, дороги обработают противогололедной смесью.

В связи с налипанием снега на дорогах дежурит спецтехникаФото: Виталий КАРНАУХ

С 10 часов вечера дежурные объедут все мосты, путепроводы и магистральные улицы города. Если понадобится, на улицы выйдет снегоуборочная техника — она находится в готовности.

Из-за мокрого снега на дорогах ожидается ледяная коркаФото: Виталий КАРНАУХ

Напомним, что в Краснодаре продолжает действовать экстренное предупреждение.

В ЕДДС сообщили, что 7 и 8 февраля в Краснодаре ожидается налипание мокрого снега. Также возможен гололед и резкое понижение температуры.

Погода в городе воодушевляет

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций специалисты советуют звонить по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112».