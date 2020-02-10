Певица Наргиз об отмене концерта в Краснодаре: «Организаторы, верните людям деньги!»

12 февраля на сцене Дворца культуры Железнодорожников Краснодара должна была выступить неподражаемая Наргиз. Город был обклеен афишами с лицом певицы за полгода до концерта. Билеты поклонники смели практически сразу, несмотря на стоимость (от 2 000 до 4 500 рублей - Авт.).

Однако за два дня до выступления на сайте Дворца культуры появилось сообщение - «отмена мероприятия». Краснодарцы обратились в кассу за разъяснениями, но там сотрудница лишь пожала плечами, ответив, что билеты сдать невозможно.

- Якобы в кассах денег нет, а значит и вернуть свои кровно заработанные не можем, - возмущались фанаты певицы.

Как выяснилось, точно такая же ситуация произошла в Ростове, где Наргиз должна была выступить на следующий день после концерта в Краснодаре. Более того, неприятную историю решила прокомментировать сама певица.

- Проблема эта касается в большей степени моих поклонников, которые приобрели билеты на мои концерты. Соответственно и моя репутация подвергается колоссальному подрыву, - сказала Наргиз. - Могу смело предположить, что акт отмены мероприятий, так же, как и проплаченная травля в соцсетях, был четко спланирован лицами, заинтересованными в моем творческом и моральном уничтожении.

По словам певицы, отменены концерты были по совершенно непонятной ей причине.

- Промоутеры организовали концерты, потом их сами же отменили, а люди не могут обратно получить свои деньги, - продолжила певица. - И, подводя итог, кто же остается виноватым? Ну конечно же Наргиз! Удивляться подобным выпадам я, собственно, перестала, хотя привыкнуть к подобному не смогу никогда. Единственная просьба к «организаторам», верните людям деньги!

Пока неизвестно, будет ли сама певица подавать заявление в правоохранительные органы. Однако после того, как она опубликовала пост в своем Instagram, деньги поклонникам все же согласились вернуть.

- Концерт отменен. Полную стоимость билета можно вернуть в главном офисе на улице Красной, 154. Для этого с собой возьмите паспорт, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в кассе Дворца культуры Железнодорожников.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Организатор может отменить концерт без объяснения причины, однако он обязан вернуть деньги зрителям за несостоявшееся мероприятие, - говорит «КП» - Кубань» эксперт по трудовому праву, член профессиональной ассоциации «Юристы за трудовые права» Галина Енютина. - В случае, если человек получает отказ, он имеет полное право обратиться в Роспотребнадзор. В данном случае, конечно, в кассе вряд ли ему согласятся выдать письменный отказ, но не лишним будет приложить к заявлению видеозапись с мобильного или аудио телефонного разговора с отказом.