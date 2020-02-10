В каких домах Кубани заменят лифты в 2020 году
Менять лифты в многоэтажках Кубани начали несколько лет назад. И если сначала в программу попадали несколько десятков кабин, то теперь – сотни. Например, в прошлом году в крае заменили 750 подъемников. Но устаревших и тех, у которых истек срок эксплуатации, в регионе достаточно много. Их необходимо менять, иначе они просто станут опасными.
- Замена лифтов идет в рамках региональной программы капитального ремонта, - сообщили в региональном Фонде капремонта. - На ремонт лифтов в этом году в крае выделено порядка 1,5 млрд рублей.
На эти деньги в Краснодарском крае заменят 774 лифта, а это значит, что новое оборудование появится в 254 многоэтажках края. Сейчас идет разработка проектов, но уже к концу года в этих домах появятся новые кабины.
БУДЬ В КУРСЕ
Где появятся новые кабины
В Сочи
ул. 60 лет ВЛКСМ, 6, 14, 22
ул. Абрикосовая, 18, 19
ул. Вишневая, 15,17, 20, 36
ул. Возрождения, 16
ул. Гагарина, 66
ул. Гастелло, 41
ул. Голубые Дали, 20/1
ул. Горького, 37, 41
ул. Дагомысская, 4
ул. Донская, 31
ул. Искры 54 /1
ул. Калиновая, 30
ул. Красноармейская, д.15, корп. А
ул. Лесная, 31, 39, корп. Б, 41,45,47
ул. Ленина 250
ул. Навагинская,12, 14
ул. Макаренко, 17, 19, 28, 30
ул. Пасечная,61/1
ул. Пирогова,34
ул. Победы,58
ул. Российская,5
ул. Свердлова,48
ул. Тимирязева,16, 32/1, 32/3
ул. Труда,17/1,17/2,27
ул. Чехова, 2, 56
ш. Батумское, 41, 55, 67, корп. А, 67, корп. Б
Хостинский район, ул. Лесная, 7
Анапа
ул. Астраханская, 86
ул. Крылова, 6
ул. Ленина, 175, 167,179, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4
ул. Шевченко, 1
Белореченск
пер. Родниковый, 1
ул. Гоголя, 47, 49, 51
ул. Интернациональная, 28
ул. Ленина, 15
Ейск
улица Первомайская, 195
улица Ясенская, 2/1
Кропоткин
микрорайон 1-й, 39
улица Красная, 260
Армавир
ул. Кирова, 92 (1-3 под.)
ул. Кирова, 98/1
ул. Маршала Жукова, 56
ул. Матвеева, 65
ул. Советской Армии, 222, корп. 2
Новороссийск
п. Верхнебаканский, ул. Титан, 23
пер Литейный, 38
пер. Краснознаменный, д.10
пр. Дзержинского, 132, 138, 140, 150, 152, 154, 156, 210, 217
пр. Ленина, 9 Б
с. Цемдолина, ул. Свободы, д.30, корп. А
ул. Видова, 160 корп. А
ул. Видова, 56, 58
ул. Волгоградская, 20
ул. Волгоградская, 32, 50
ул. Волгоградская, 52
ул. Героев Десантников, .55, корп. А, 65, корп. 2, 87
ул. Исаева, 6
ул. Карамзина, 29, 53
ул. Куникова, 11, 60 корп. А, 62, корп. А
ул. Малоземельская, 7, 21
ул. Мефодиевская, 110,112
ул. Молодежная, 10, 22, 24, 30
ул. Набережная Адмирала Серебрякова, 53 корп. А.
ул. Первомайская, 3
ул. Пионерская, 19
ул. Пожарского, 6.
ул. Сакко и Ванцетти,20, 22, 24
ул. Тобольская, 7
ул. Толстого, 17
ул. Хворостянская, 9, 13
ул. Энгельса, 66, 74, 78, 80
Геленджик
микрорайон Северный, 66
с. Архипо-Осиповка, пер. Славянский, 6, 8
с. Кабардинка, ул. Пролетарская, 38 корп. 1
Северский район
пгт Афипский, ул. Победы, 4, корп. А
Краснодар
1-е отделение Совхоза Солнечный,38
пгт Пашковский, ул. Студенческая, 7; ул. Садовая, 5, корп. 1, корп. 2; 16, 18; ул. Краевая, 8; ул. Энергетиков, 8; ул. 1 Мая, 71; ул. Шевченко, 12.
пос. Березовый, ул. Декоративная, 12
пос. Учебное Хозяйство Кубань, 1 отделение,
пр. 1-й Артельный, 23
пр. 1-й Заречный, 11
пр. 1-й Онежский, 17
пр. Нефтезаводской 2-й, 4
просп. Чекистов, 5, 7, корп. 1, корп. 2, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29 , 31
ул. 1 Мая, 47, корп. 1, 234
ул. 2-я Пятилетка, 6, корп. 1; 11
ул. 40-летия Победы, 146, корп. 8 ; 146/6, корп. 1
ул. 70-летия Октября, 2, 4, 14, 16, корп. 1, 16, корп. 2 , 18, 20, корп. 1, корп. 2, 24, 26, 32,34
ул. Авиагородок, 16
ул. Александра Покрышкина, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
ул. Алма-Атинская, 148
ул. Алтайская, 8, корп. А, 10, кор.А
ул. Армавирская, 60
ул. Атарбекова, 11, 17, 23
ул. Братьев Дроздовых, 41
ул. Буденного, 344
ул. Бульварное Кольцо, 12, 13, 15, 18
ул. Бургасская, 4, 19
ул. Вавилова, 4, 5, 14,15, 17
ул. Волжская, 106, 108
ул. Володарского, 6, 12,
ул. Воронежская, 60
ул. Выгонная, 20
ул. Выставочная, 6
ул. Гагарина, 139
ул. Гидростроителей, 16, 32, 35, 40, 45, 49,
ул. Гимназическая, 60
ул. Дзержинского, 12, 32, корп. 1, 115, 135, 201, 203, 205, 209, 211, 215, 217, 221, 223
ул. Димитрова, 137
ул. Дмитрия Благоева, 38
ул. Дмитрия Благоева, 7
ул. Думенко, 6, 8,12
ул. Евдокии Бершанской, 15, 19, 76
ул. Енисейская, 54
ул. Железнодорожная, 23
ул. Заречная 1-я, 17
ул. Захарова, 37, 57
ул. Игнатова, 6, 14, 39, 57, 63
ул. Индустриальная, 34, 42, 44, 48,
ул. Калинина, 13, корп. 48
ул. Камвольная, 14, 22
ул. Кирова, 30, литера В
ул. Клиническая, 10
ул. Ковалева, 12
ул. Ковалева, 18
ул. Колхозная, 65
ул. Коммунаров, 56, 201, 290, 282
ул. Кореновская, 37, 39, 41, 45
ул. Космонавта Гагарина, 170
ул. Котовского, 41, 48, 115
ул. Красная, 9, 21, 29, 89, 165, корп. 3, 194, 198, корп. В, 260,
ул. Красноармейская, 75
ул. Краснодарская, 32
ул. Красных Партизан, 242, 443, 541, 543
ул. Крупской, 109
ул. Курчатова, 14
ул. Механическая, 10
ул. Мира, 50, 55
ул. Молодежная, 12, 14
ул. Морская, 11
ул. Московская, 2, корп. 1 , 46
ул. Нежинская, 6
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ул. Онежская, 13
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