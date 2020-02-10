Командира военной части приговорили за мошенничество с нотками дедовщины

Суд над командиром одной из краснодарских воинских частей Алексеем Ионовым длился несколько месяцев. Сложнее всего Фемиде было разобраться в хитросплетениях неуставных отношений между подчиненными Ионова.

Вот, кому-то он одобряет своим начальничьим приказом премию в 8 тысяч рублей. А потом требует от бенефициара выплат почти всю ее потратить на бумагу для гарнизона.

- Одному из лиц гражданского персонала полагалась премия по итогам 2017 года в размере 8000 рублей. После этого Ионов сообщил указанному лицу, что из этой суммы он должен потратить 5000 рублей на офисную бумагу формата А-4, - зачитывал военный прокурор один из эпизодов властвования Ионова. - Опасаясь неблагоприятных последствий для себя и дальнейших проблем в служебной деятельности, потерпевший выполнил незаконное указание Ионова и купил 4 коробки офисной бумаги формата А-4, затратив на их приобретение личные денежные средства в размере 5000 рублей.

Большая часть выдержек из приговора Ионова по обвинению в мошенничестве свидетельствует скорее об изощренной форме издевательств над подчиненными.

Так, к примеру, служивых Ионов обязал делиться зарплатой с другими, в чьем поощрении он был заинтересован. Любимчиков было пятеро. Вот им гражданские коллеги скидывались ежемесячно из своих ежемесячных и ежеквартальных премий. Такая схема работала с сентября 2018-го по апрель 2019 года.

Следствием такие «антикризисные» меры квалифицировались по части 1 статьи 285 (использование должностным лицом из иной личной заинтересованности своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства) и по части 3 статьей 159 уголовного кодекса (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

К слову, Ионов целый год облапошивал своих подчиненных, требуя с них ежемесячный сбор на нужды военной части. Но в итоге, как выяснилось, тратил их на себя. Такая «подать» сложилась в 57 тысяч рублей.

- Ионов распорядился ими по своему усмотрению, - гласит приговор Краснодарского гарнизонного суда.

Подполковника Алексея Ионова признали виновным. Ему назначили штраф в 400 тысяч рублей и всеобщее порицание.

Приговор не вступил в законную силу.