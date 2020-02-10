В Краснодаре жильцам аварийного общежития на Дзержинского купят новые квартиры

Дом № 125/8 литер «А» на улице Дзержинского давно вызывал опасения у жильцов. Трещины в стенах, от плитки на полу ничего не осталось, под потолком дышащая на ладан лампочка - света почти нет. Здание признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2016 году. Жильцы надеялись, что их переселят, но проблема все никак не решалась.

Здание буквально рассыпается на глазах. Фото: instagram.com/OBSH_KRD

В утвержденной региональной программе расселение дома было назначено на 2024 год. До этого времени от общежития могли остаться лишь руины, но изменить что-либо не получалось.

Фото: instagram.com/OBSH_KRD

- Это общежитие было нам передано от Министерства обороны России, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Еще в прошлом году мы, видя его состояние, обратились с просьбой к депутатскому корпусу о перераспределении бюджета муниципального образования.

Фото: instagram.com/OBSH_KRD

По словам мэра, запланированы необходимые денежные средства, чтобы приобрести квартиры для жильцов и переселить всех в 2020 году.

- Проведена оценка изымаемых у собственников помещений — их 11. Остаются — муниципальные. По ним нужно покупать квартиры, - сказала замначальника управления по жилищным вопросам Елена Арефьева. - Этим занимается департамент муниципальной собственности. Уже ждут предложения от застройщиков. Будем обзванивать граждан, приглашать, чтобы подписать соглашение, и будем ждать их решения.

Фото: instagram.com/OBSH_KRD

Для 80 жильцов планируют закупить 32 квартиры - 28 однокомнатных и 4 двухкомнатных.

Кроме того, по словам замглавы города Александра Нарижного, получено три коммерческих предложения от застройщиков, подготовлена аукционная документация, которую разместят на сайте. Квартиры планируют закупить к марту.

Еще один вопрос, который поднялся на еженедельной планерке, касается другого общежития, которое передала Росгвардия. Этот дом тоже является ветхим и аварийным фондом.

- Передавалось оно в муниципальную собственность как нежилое, - сказал Евгений Первышов. - Когда были уже подписаны акты приема-передачи этого объекта, оказалось, что там живут люди.

Власти Краснодара оказали жильцам помощь - юридическое сопровождение и предоставление муниципальных квартир.

- Хотя это не наша была обязанность - там жили служащие Росгвардии, - уточнил глава города. - Хочу напомнить - этому ведомству по улице Дзержинского передали большой фонд, порядка 500 квартир. Наверно, из них можно было выделить проживающим в аварийном общежитии людям жилье. Но нет. И мы, чтобы не выставлять людей на улицу, взяли на себя это обязательство.

В последующем это здание власти города собираются капитально ремонтировать и сделать из него административный корпус.

- В этом общежитии живут 15 семей. Из них 8 подали иски о выселении с предоставлением другого жилого помещения, - пояснила директор правового департамента Милена Егорова. - Все данные исковые заявления удовлетворены судом, находятся на стадии исполнения, отдельные - уже исполнены. По остальным семьям решения пока не приняты, исковые заявления в стадии написания гражданами.