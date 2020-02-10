2020-02-10T20:01:28+03:00
Общество

Житель Украины разыскивает сослуживца с Кубани

Они не виделись больше 40 лет
Виталий КАРНАУХ
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Борис Садовой - сидит справа на БТР, Анатолий Чистяков - слева от него.Борис Садовой - сидит справа на БТР, Анатолий Чистяков - слева от него.
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62-летний Борис Владимирович Садовой живет в селе Ржавницы, что в Черновицкой области на Украине. В 1975-1977-х годах служил в армии, где и познакомился с Анатолием Михайловичем Чистяковым.

– Я год прослужил в пехотной роте имени Героя СССР А.М. Хименко, – рассказал «КП»-Кубань» Борис Садовой. – Позже меня перевели в роту связи, где стояла 145-я радиостанция. Командиром был как раз Толя Чистяков из моего призыва. Это душа человек, сильнейший специалист, отличный начальник, товарищ и друг.

За недолгое время Чистяков научил Садового пользоваться радиостанцией, а сам Борис учил друга управлять БТР. За год совместной службы сроднились настолько, что стали называть себя братьями.

– Вместе мы выезжали за пределы части на спецзадания. Мы поддерживали связь с Москвой с помощью секретной аппаратуры, Толик в этом хорошо разбирался. Когда увольнялись, обещали связь не терять, – продолжает Борис Владимирович.

Борис Садовой не видел своего товарища 42 года.

Борис Садовой не видел своего товарища 42 года.

Ближе к дембелю товарищи договорились – отдохнуть после армии, набрать новостей, чтоб было чем поделиться друг с другом. Но потом так и не встретились, не списались. Контакты потерялись, поиски затянулись на долгие десятилетия. Борис Владимирович долгое время писал в Краснодар на старый адрес, но ответы оттуда не приходили. Позже мужчина узнал, что его друг переехал в станицу Динскую.

– Я решил через интернет разыскать Толю, но и это не получилось, в соцсетях его нет. Так хочется с ним поговорить, узнать, как сложилась жизнь, как семья, ведь прошло столько лет! Очень надеюсь, что с помощью «Комсомолки» удастся разыскать Анатолия Чистякова!

Редакция просит родственников или знакомых Анатолия Михайловича Чистякова связаться с нами по электронной почте kuban@phkp.ru либо по номеру телефона 8(908)-689-80-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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