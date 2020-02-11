Новый курорт в Анапе объединит европейские города

С нового года в Анапе начал работать Miracleon - новый семейный курорт, призванный перевернуть представление о курортном отдыхе на побережье Черного моря. Четыре отеля - Beton Brut, MoreLeto, Fioleto и Дача Del Sol, а также детский лагерь «Жемчужина России» вошли в состав нового курорта. К их названиям добавилось окончание in Miracleon.

Семейный туристический комплекс Miracleon

- Мы решили уже с 2020 года познакомить туристов с новым курортом Краснодарского края, - рассказывает инвестор проекта Miracleon Валерий Димоев. - Не дожидаясь полного запуска работы всего курорта Miracleon, мы вводим его европейские стандарты качества в уже действующие отели Анапы. Три отеля - MoreLeto, Fioleto и Дача Del Sol - начали работать по системе «Ультра все включено», Beton Brut продолжает работать по системе «Все включено», что большая редкость для Анапы. Также в состав курорта Miracleon войдет детский лагерь «Жемчужина России», на базе которого мы намерены развивать образовательное направление.

Авторы известного проекта LOFT отель Beton Brut в Анапе уже несколько лет работают над проектом курорта Miracleon. Они решили объединить отели разного формата в единый туристический кластер европейского уровня с общей инфраструктурой. Успех и востребованность нового проекта Miracleon не вызывает сомнений, что подтверждает статистика: 30% гостей возвращаются в отели сети снова, отдыхают в них более двух раз.

Семейный туристический комплекс Miracleon

- Строительство Miracleon должно быть полностью завершено в течение 7 лет, - говорит Валерий Димоев. - По сути, это маленький курортный город, где есть своя столица Mira, свои достопримечательности, торговые галереи и места развлечений. Площадь курорта составит 500 тыс. кв. метров, на территории будет находиться более 25 зданий гостиниц с номерным фондом 3250 номеров. Miracleon даст в общей сложности 5000 рабочих мест и привлечет в Анапу новый поток туристов.

Отели объединит собственная набережная, большая пляжная зона, парк развлечений, концертный зал, система бассейнов площадью 7000 кв. м, рестораны и прогулочные маршруты. Все активности будут доступны для проживающих на курорте Miracleon. С экономической точки зрения создавать единую инфраструктуру для нескольких отелей гораздо выгоднее, чем обеспечивать тот же объем объектов для качественного отдыха на территории каждого отеля. А для туристов курортный комплекс удобен тем, что внутри него будет действовать единая система лояльности.

Географически Miracleon будет занимать территорию Витязево от морской линии до отеля Beton Brut. Все существующее пространство будет переделано и встроено в концепцию нового курорта. По замыслу Miracleon объединит города Европы и соберет на одной территории все лучшее от мировых культур и курортов.

- Я считаю Анапу одним из самых перспективных курортов в Краснодарском крае. Здесь есть аэропорт, железнодорожное сообщение, качественные автодороги. В Анапу теперь ходит «Ласточка» из Краснодара, что значительно упрощает логистику, - рассказывает Валерий Димоев. - Учитывая эти плюсы, которые есть далеко не у каждого прибрежного города, Анапа должна развиваться именно как туристический город, не индустриальный. Miracleon - это как раз шаг в сторону этой концепции, которую ожидает увидеть любой турист, приехав на отдых.

Семейный туристический комплекс Miracleon

В данный момент Miracleon находится в активной стадии строительства. В 2020 году начнется строительства сердца курорта Miracleon - города Mira. Здесь будет 8 отдельных отелей городского типа, каждый из которых будет выполнен в стиле определенной европейской страны. Это будет проявлено в архитектурных решениях, интерьерах, форме сотрудников, кухне, внутренних двориках. Город Mira будет открыт для всех туристов Анапы, а не только для жильцов отелей.

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 5-звездочный отель Great Eight, который был презентован на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Это семейный отель с просторными номерами, необычными детскими площадками, двухэтажным SPA-комплексом с процедурами для всей семьи и даже для самых маленьких гостей.

В 2022 году начнется строительство 5-звездочного отеля FЮNF. Это отель формата «инвизибл». Ландшафт и зонирование на территории отеля продумывается таким образом, чтобы любой гость при желании мог почувствовать себя в одиночестве или уединиться. Это непростая задача, учитывая номерной фонд в 220 номеров. Предусмотрены отдельно стоящие рестораны, а для желающих полной тишины - отдельные бунгало со своим бассейном.

Авторы проекта решили уже сейчас объединить действующие отели Beton Brut, MoreLeto, Fioleto и Дача Del Sol, а также детский лагерь «Жемчужина России» под один бренд, чтобы наладить стандарты качества. Уже создается единая сервисная служба всего курорта и была запущена служба дополнительного досуга курорта Miracleon. Гостю достаточно набрать один номер телефона и решить любой вопрос, связанный с организацией ужина, экскурсии, оформления номера в любом из отелей. Также в прошлом году была успешно запущена служба трансфера курорта Miracleon.

Семейный туристический комплекс Miracleon

- Нам часто задают вопрос: будет ли заполняемость у нового курорта? Мы не ставим перед собой задачи получить 100% загрузку, хотя летом у работающих отелей она у нас уже есть. Для нас это показатель того, что мы оказываем качественные услуги, иначе бы потребитель не выбирал нас. При этом ежегодно номерной фонд Анапы прирастает, а турпоток, по сути, не меняется. Но на фоне этого заполняемость внутри нашей сети ежегодно показывает положительную динамику. Полагаю, что выбран верный курс создания качественного отдыха для всей семьи. Невозможно единовременно предложить туристу и приемлемую для него стоимость турпродукта, и наполнить этот турпродукт услугами и досугом на любой возраст. Поэтому мы сегментировали наши объекты по наполняемости, но всегда помним одно: важно предложить отдых каждому члену семьи, - резюмирует Валерий Димоев.