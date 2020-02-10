В Сочи сотрудник аэропорта уронил клетку с собакой

Инцидент произошел в аэропорту Сочи. О произошедшем пассажиры сообщили в социальных сетях. Находясь в зале ожидания, они наблюдали шокирующую для них картину. Во время перевозки грузчики уронили клетку, в которой находился их пес по кличке Финик. После чего они починили ее подручными средствами.

- Мы летели из Сочи в Москву рейсом 2044 авиакомпании S7. При перевозке сотрудники аэропорта уронили клетку. У нее сломалась дверца и лопнула стенка. Грузчики замотали собачью переноску скотчем и отправили в багажный отсек, - пожаловалась хозяйка животного.

В Сочи сотрудники аэропорта разбили собачью перевозку.

По словам пассажиров, посмотреть в каком состоянии после падения находится пес, им не дали. Поэтому, недолго думая, пострадавшие пожаловались и на авиакомпанию S7 Airlines, и на аэропорт Сочи.

У клетки вылетела дверца и сломалась одна стенка.

В авиакомпании дали ответ в этот же день. Там сообщили, что вопрос не в их компетенции.

- Сожалеем, что вы и ваш питомец оказались в такой ситуации. Погрузкой и разгрузкой багажа занимаются службы аэропортов, поэтому, к сожалению, от подобных ситуаций не застрахована ни одна авиакомпания, - прокомментировали в S7 Airlines.

А в аэропорте по данному факту провели служебную проверку и извинились перед пассажирами.

- Мы провели служебную проверку. В результате выяснилось, что повреждение клетки-переноски произошло из-за невнимательности сотрудника: двигаясь на небольшой скорости он допустил опрокидывание переноски с тягача. Собака не пострадала.

Работник, по чьей вине произошел данный инцидент, больше не является сотрудником аэропорта.

Сотрудники аэропорта постарались сделать все возможное для починки клетки на месте, чтобы обеспечить животному безопасный перелет. Работник, по чьей вине произошел данный инцидент, больше не является сотрудником аэропорта.

Международный аэропорт Сочи сожалеет о случившемся, готов возместить ущерб и предоставить дополнительное обслуживание в бизнес зале, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Стоит отметить, что к счастью, у собаки не выявили серьезных проблем со здоровьем. Но пес вес еще находится под наблюдением ветеринара.