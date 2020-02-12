Жители и гости Анапы переселяются в «Парковый»

Спрос на квартиры в новом жилищном комплексе «Черное море» в анапском микрорайоне «Парковый» резко возрос. Статистика свидетельствует, что при выборе квартиры среди других предложений в большинстве случаев интерес покупателей склоняется в пользу данного ЖК. Тенденция удивительная, учитывая многообразие прибрежного рынка новостроек. Корреспонденты «КП» выяснили, в чем секрет этой притягательности и почему люди раскупают квартиры в «Черном море», как горячие пирожки.

ГЛАС НАРОДА

Мы провели небольшой опрос среди счастливых обладателей квартир и тех, кто только планирует обзавестись собственным «гнездышком» у моря.

- Для нас с мужем решающим фактором стал детский сад. У нас двое малышей, и я не готова возить их в маршрутках на другой конец города каждый день. А здесь дорога в сад и обратно превратится в приятную прогулку возле дома, - делится впечатлениями Наталья.

- Собираюсь переехать в Анапу с пожилой матерью. Но я не люблю пляжную суету. А здесь спокойный район, собственная аллея с фонтаном - говорит Егор, который планирует приобрести «двушку».

- Мне всегда хотелось жить у моря. В красивом доме, в квартире с прекрасным видом, с уютной территорией вокруг - как в европейских кварталах. Увидев этот ЖК, я просто влюбилась в него. Сейчас мы с мужем продаем свою квартиру в Краснодаре и переезжаем сюда, - рассказала Екатерина.

Кстати, все опрошенные сошлись в едином мнении на еще одном пункте - надежность застройщика. По мнению большинства, без этого условия они бы не стали рассматривать даже такой выгодный вариант.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

Жилой комплекс «Черное море» в Анапе возводит инвестиционно-строительная компания «Еврострой». Поистине это застройщик, проверенный временем. За 15 лет работы компания стала лидером среди строительных организаций побережья. На счету ИСК «Еврострой» 11 жилых комплексов и 31 многоквартирный дом. Компания имеет собственное производство окон и автопарк. Но наибольшую популярность среди горожан «Еврострой» завоевал благодаря своей социальной ответственности. Компания возводит не только дома, но и обеспечивает жилые комплексы всей инфраструктурой, необходимой для полноценной комфортной жизни.

ЖК "Черное море".

Это школы и детсады, зеленые зоны, благоустроенные дворы (удобные не только для активных и спортивных, но и для людей с ограниченными возможностями здоровья), детские и спортивные площадки, парковки и многое другое. Первый такой жилой комплекс был построен в Геленджике. С годами компания выработала свой собственный неповторимый стиль, который успешно воплощает в новых проектах.

ЖК "Черное море".

ЖК «Черное море»: брать или не брать

Признаться, покупателей квартир в жилом комплексе «Черное море» понять можно. Симпатичные 15-этажные дома с бесшумными лифтами и красивым фасадом из кирпича и керамогранита расположены в уютном зеленом микрорайоне «Парковый».

ЖК "Черное море"

Для прогулок в распоряжении жителей зеленая аллея площадью 1,4 гектара с лавочками и собственным фонтаном. Дома имеют закрытую территорию и дворы без машин, ведь к услугам жителей подземный и наземный четырехъярусный паркинг. Кстати, при покупке трехкомнатной квартиры - парковочное место в подарок.Во всех квартирах панорамные окна и французские балконы. Современные планировки отвечают европейским стандартам. Это очень удобно. Например, если многодетная семья не может позволить себе трехкомнатную квартиру, то ее вполне можно заменить «евротрешкой» с двумя спальнями и просторной кухней-гостиной. Все дома здесь имеют индивидуальное газовое отопление - подобное решение является редкостью на рынке новостроек курорта. К слову, компания «Еврострой» всегда выполняет свои обязательства, и одним из ярких примеров является своевременный пуск газа сразу же после сдачи дома. Ситуация для анапчан удивительная, поскольку тема газификации все еще остается больной для многоквартирных новостроек Анапы, жителям которых приходится ждать запуска газа от нескольких месяцев до нескольких лет.

Во дворах предусмотрены колясочные зоны и детские площадки. Более того, для своих жильцов застройщик решил и одну из самых насущных проблем всех курортных городов черноморского побережья - нехватку мест в детских садах. Для маленьких «черноморцев» на территории комплекса построен муниципальный детский сад «Жемчужина» на 200 мест. Словом, семьям с детьми и пенсионерам здесь будет уютно и комфортно. А еще здесь до моря ехать не более 15 минут и отличная транспортная доступность в любую точку города. Поэтому для работающих людей, студентов или школьников ЖК «Черное море» тоже является отличным вариантом проживания.

ЖК "Черное море"

Все это и вызвало повышенный интерес покупателей к новому комплексу. Времена изменились, и если раньше люди готовы были приобретать «хоть шалаш, лишь бы у моря», то теперь список их требований к новому жилью значительно расширился. Одного моря для комфортной жизни стало недостаточно. Ведь радость от прекрасного черноморского климата будет омрачена, если быт станет напоминать условия прифронтовой полосы. Счастье складывается из многих факторов, и комфорт для всех членов семьи, в том числе и животных (а здесь есть специальные места для прогулок домашних пушистиков), пожалуй, одна из главных его составляющих. А в сочетании с комфортным и здоровым климатом Анапы, ее бескрайними песчаными пляжами, лучшими санаториями страны и древней историей жизнь в ЖК «Черное море» превращается в райскую сказку.

Ждем вас за новой уютной квартирой!

Офис продаж: г. Анапа, Анапское шоссе, д.30

Пн. – Пт.: с 9 до 18, Сб.: с 9 до 16, Вс.: с 10 до 15 часов

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