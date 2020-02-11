Вы живете именно так, как умеете вести переговоры

Как и любой другой навык, умение договариваться нужно тренировать и поддерживать в тонусе. Изучать новые методы, стратегии, перенимать чужой опыт и оттачивать на практике.

Невозможно научиться вести переговоры только прочитав книгу или статью, обязательно нужна практика.

Теория + практика — вот он, шаг к мастерству, которое останется с вами на всю жизнь. На тренинге Игоря Рызова вы получите и то, и другое.

За 2 дня полного погружения в тонкости переговорного процесса вы получите стратегии подготовки и ведения переговоров любого уровня сложности.

Вы познакомитесь с лучшими техниками переговорных школ. Гарвардской, Кремлевской, Института Джима Кэмпа, Юридической школы Гарварда и десятков других

Узнаете, как выявлять уступки. Вооружитесь приемами защиты от этих «щедрых ловушек» Поймете, как формировать и следовать стратегии. Даже в сложных, жестких и многоуровневых переговорах.

Освоите алгоритм поиска слабых мест в защите оппонента. Какими бы сильными их позиции не казались.

Вооружитесь технологиями, которые помогут определить психотип собеседника. Поймете как обойти барьеры и как преподнести выгоды предложения, чтобы решение было принято без раздумий.

Все это на тренинге Игоря Рызова «Мастер переговоров. Стратегия и тактика»

Невозможно научиться вести переговоры только прочитав книгу или статью, обязательно нужна практика

Игорь Рызов — бизнес-тренер, ведущий российский эксперт по ведению переговоров, автор бестселлеров: «Кремлевская школа переговоров» (издается на 8 языках), «Переговоры с Монстрами», «Жесткие переговоры», Обладатель премии «Деловая книга года в России 2018» за книгу «Переговоры с Монстрами».

Его тренинги отличает практическая направленность каждого блока, каждого шага. «Мастер Переговоров» — не исключение. Тренинг состоит из блоков. В рамках которого разбирается одна тема. На примерах и кейсах разбирается прием, а затем в группах он отрабатывается.

Регистрируйтесь сейчас: https://event.tmenu.ru/ryzov/master_of_negotiation?utm_source=kpravda&utm_content=statya

P.S. И помните, вы живете именно так, как умеете вести переговоры. (с)