«Но ведь соленая вода не замерзает!»: в Новороссийске покрылось льдом озеро Соленое

Февральские морозы из Краснодара ушли, по всей видимости, в Новороссийск. Продержались ровно сутки в кубанской столице и рванули на побережье, не выдержав атак палящего зимнего солнца.

В соцсетях опубликовали видеоролик застывшего нетолстой корочкой льда озера Соленое, что под Новороссийском в Суджукской лагуне. Местные удивились: как оно могло замерзнуть, ведь соленая вода не может превратиться в лед! Однако этот миф развеяли специалисты. Они рассказали, что Соленое покрылось льдом не впервые, так было уже много раз.

«КП»-Кубань» связалась с заместителем начальника Краснодарского краевого гидрометцентра Андреем Бондарем. Он рассказал, что в этом природном явлении нет ничего необычного.

– Здесь вопрос в том, действительно ли оно соленое, – смеется Андрей Николаевич. – Поскольку эти названия идут от бывших лиманов. В последнее время в Новороссийске дует достаточно мощная бора (сильный ветер – Авт.), это ограничивает воды озера от моря. К тому же в этих бывших лиманах соленая вода за много лет перемешалась с пресной. Поэтому то, что Соленое замерзло, это обычное природное явление. Соли в нем как таковой, скорее всего, нет.

По словам Андрея Бондаря, даже если бы соль в озере содержалась в достаточном количестве и оно бы замерзло, этот факт не смутил бы специалистов. Поскольку температура замерзания даже океанской воды – минус 3 градуса, а тут – всего лишь небольшой водоем. А с учетом того, что ночные температуры в последние дни понижались до отметки минус 10, то вполне вероятно видеть подобное явление.

Озеро Соленое покрылось льдом.Видео: соцсети

– Единственное – это то, насколько толстый лед. Поскольку морозы у нас держатся недолго, я бы не советовал даже наступать на такой лед, это опасно, – заключил Бондарь.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Если попробовать лед из воды из соленого водоема, вряд ли он будет содержать в себе вкус соли. Замерзшая вода окажется достаточно пресной, поскольку рассол в холодной воде вытесняется на дно водоема. Это характерно для толстых льдов, а при быстром замерзании вкус соли во льду может существовать лишь частично. То есть основной замерзший лед – пресный, а емкости, которые в нем образовались, могут хранить солевые накопления.