«Собирают на патриотизм и детей-сирот!»: мошенники обращаются к бизнесу от имени губернатора Кубани

Руководителей краснодарского бизнеса завалили письмами на фирменных бланках администрации Краснодарского края с исходящим номером, штрих и QR-кодами. Мошенники продумали все. И деловая стилистика лже-губернаторского обращения с просьбой дать денег не должна вызывать подозрений.

- Администрация Краснодарского края обращается к вам с предложением о поддержке социально значимых программ. Мы выступаем с инициативами по мерам дополнительной поддержки в сфере основных общественно значимых программ Краснодарского края и расширения мероприятий патриотической направленности, - не очень складно, но внушительно говорится в высоком «властном» послании.

Письмо пришло якобы от имени губернатора Краснодарского края

Далее по тексту автор письма, то есть не кто иной, как губернатор Кубани Вениамин Кондратьев (его именем подписан текст) якобы ссылается на дефицит бюджетов «всех уровней», снова и снова обращая внимание, что при таких «затруднительных условиях» ему требуется выполнять обязательства перед детьми-сиротами, например.

- В рамках Федеральной программы ФЦП «Жилище», целью которой является выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством на 2015-2020 годы, в Краснодарском крае проходит государственная программа «Дети Кубани», - дальше говорится в письме.

И чем больше внушительных терминов, тем меньше сомнений в том, кто его адресовал. Если бы не одна нелепая деталь.

- Заранее благодарю Вас за внимание к социальным инициативам Администрации Волгоградской области, - зачем-то печется о благополучии соседнего региона "губернатор Кубани".

ОФИЦИАЛЬНО

В краевой администрации ответили однозначно — это мошенничество.

- Это чистой воды мошенничество. Администрация края не обращалась к руководителям организаций с подобными просьбами, – прокомментировали в пресс-службе края. – При этом мошенники настолько ленивы и невнимательны, что даже не удосужились поменять в текстах название региона. В одном из них указана Волгоградская область.

Все это говорит о том, что такая схема мошенничества действует не только на территории Кубани, но и в других субъектах.