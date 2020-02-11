В Краснодаре московский чиновник отобрал у многодетной матери внедорожник

Мать четверых детей из Краснодара написала заявление в полицию об угоне автомобиля, на котором она ездит уже несколько лет.

Подозреваемый - чиновник, который работает в департаменте транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии в Москве. И это - ее бывший муж.

Пара разведена и по суду мужчина должен платить алименты не только на содержание детей, но и бывшей супруге, пока их отпрыскам не исполнится три года. По решению суда дети остались с матерью, отец же может встречаться с ними в определенные дни. Но как жалуется Марина А., бывший муж отказывается платить алименты, а теперь еще и устроил разборки за дорогой автомобиль Хонда-Пилот.

- Мой бывший муж угнал мой же автомобиль, - рассказала сайту «КП»-Кубань» его бывшая жена Марина А. – Машина стояла возле моего дома. У него были ключи от нее. Он просто взял и похитил авто. Соседи видели, как он садился в машину. Это видно и на записях с камер, установленных во дворе. В салоне были детские кресла, а в багажнике – коляска для двойни. Я вызвала полицию. В результате действий моего бывшего супруга мне был причинен ущерб, превышающий больше одного миллиона рублей.

Как рассказала Марина, детскую коляску ей подкинули в подъезд спустя три часа после того, как авто пропало. Так же многодетная мать пояснила, что этот автомобиль не является совместно нажитым имуществом. Пара его разделила еще в 2014 году.

- И после этого раздела муж переоформил машину на меня, - говорит Марина А. – И в сентябре прошлого года суд отказал ему в иске о разделе автомобиля. Бывший муж был одержим идеей лишить меня возможности свободно передвигаться по городу с четырьмя детьми. Он уже обращался в полицию с просьбой отобрать у меня машину. И, как мне кажется, когда он понял, что законным способом у него это не получится, решил угнать Хонду.

Как говорит Марина, автомобиля она лишилась еще 5 февраля, но до сих его ей не вернули. Она написала заявление в полицию об угоне, дала все контакты бывшего мужа.

- Даже не заведено уголовное дело, - негодует многодетная мать. – А я с детьми испытываю трудности, оставшись без машины. Я не могу съездить ни в магазин за продуктами, ни отвезти малышей к врачу, так как живут за городом. Как я считаю, сотрудники полиции попросту бездействуют.

«Комсомолка» обратилась за комментариями в УВД Краснодара.

- Сейчас проводится проверка по данному факту, - сообщил официальный представить УВД Краснодара Артем Коноваленко. – Сам мужчина дает пояснения, он не скрывается и подтвердил, что автомобиль находится у него. Сотрудники полиции сейчас изучают все документы, как на автомобиль, так и те, которые подтверждают раздел имущества супругов и прочие. Просто так правоохранительные органы не могут принять решение - нужна проверка, после которой будет принято процессуальное решение.