«Дело агронома»: вдова мужчины, погибшего на дочернем предприятии «Агрокомплекса», пытается добиться справедливости

Жила в кубанском селе Светлогорском, что в Абинском районе, обычная семья. Муж, жена, двое деток – семи и трех лет. Глава семейства – Александр Тумков – с утра до ночи трудился на предприятии ООО «АГРОКОМПЛЕКС РИС». С супругой и детьми виделся в вечернее время, за теплым ужином рассказывал, как проходили трудные рабочие будни. В редкие выходные все вместе выезжали на природу.

Деньги Александру были нужны, ведь на его обеспечении были и родители со стареньким дедушкой, которому 7 июня исполнилось 80 лет. Тогда большое семейство планировало отпраздновать юбилей. И застолье бы состоялось, если бы ни несчастный случай, произошедший с Александром Тумковым на его работе…

Уголовное дело заводить никто не собирался?

Был поздний вечер, в полях под станицей Мингрельской производили с воздуха сельскохозяйственную обработку. Вертолет МИ-2 закончил работу и приземлился. Александр Тумков, назначенный в тот день главным, подошел к кабине, чтобы сообщить пилоту, что на следующий день необходимо прибыть к пяти утра. Лопасть, все еще крутившаяся по инерции, ударила Тумкова в голову, отчего мужчина скончался на месте.

Вертолет был заглушен, но лопасти по инерции еще крутились. Фото: Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

- Я звонила ему много раз, - со слезами на глазах вспоминает тот страшный день супруга Александра Натиа Баранова. - Если он не берет трубку, значит, где-то в поле. Я не переживала по этому поводу. Вечером раздался звонок… Мне сообщили, что с моим Сашей произошел несчастный случай…

Оправиться от произошедшего женщина смогла спустя месяц. Тогда Натиа стала бить тревогу, ведь уголовное дело, как она подозревала, заводить никто не собирался. Фирма, за которой стоит предприятие имени Ткачева, вины за собой не чувствовала. Хотя директора «дочки» спустя два месяца после страшного ЧП почему-то уволили.

- Я думаю, уволили его именно по этой причине. Когда я наняла адвоката и стала писать во все инстанции, чтобы провели проверку, мои письма перекидывали из рук в руки, от ведомства к ведомству. Уголовное дело возбудили только после того, как я в декабре прошлого года обратилась в СМИ, и моему стремлению добиться справедливости придали огласку, - говорит вдова. - Но и здесь без приключений не обошлось. Мое дело через два дня передали другому следователю. Благо, хоть он всерьез взялся за дело моего мужа.

Натиа не переживала, когда Александр не брал трубку, поскольку знала, что он в поле. Фото из личного архива.

По мнению Натии Барановой, все это связано не иначе как с тем, что «Агрокомплекс» - слишком уж влиятельная фирма на Кубани. Тем временем шел восьмой месяц, как Александра Тумкова убила лопасть вертолета.

Все проходили, а Тумков – нет

Как выяснилось в ходе следствия, Александр не проходил технику безопасности. В тот день, когда всем работникам отдела были объяснены меры предосторожности при проведении опрыскивания, агроном Тумков, возможно, развозил людей на вахте. Агронома попросту не дождались.

Натиа говорит, что следователь привлек к делу независимого эксперта, который и должен расставить все точки над «и».

- Возможно, Саша подошел к вертолету именно потому, что он уже был заглушен, - рассказывает вдова. - Да и кто бы мог подумать, что лопасти были опущены на высоту человеческого роста? Нет, возможно, остальные, кто проходил инструктаж, знали, но не мой муж.

Александр с женой воспитывали двоих деток. Фото из личного архива.

Женщину также волнует вопрос, почему место взлета и посадки не было огорожено, а вокруг была кромешная тьма. Но выяснить это, похоже, уже не удастся. Так же, как и узнать, что это был за вертолет и кому принадлежал. Поскольку найти его сейчас просто невозможно.

В три руки

По словам Натии, никаких письменных договоров о найме вертолета не было. Словесно руководитель фирмы договорился с подрядчиком о предоставлении техники. Но вертолета почему-то не оказалось…

- Собственнику, который должен предоставлять «Агрокомплексу» вертолеты, не хватило техники, он взял его у какого-то подрядчика. С ним он не подписывал никаких бумаг, тот подрядчик взял еще у одного подрядчика и тоже никто ничего не подписывал, - рассказывает Натиа Баранова. - Следователь говорит, что этот вертолет просто исчез.

Была, кстати, и другая версия, будто бы Александр решил дозаправить вертолет. Но в ходе следствия этот вариант опровергли.

Конфеты от «убийцы»?

Под новый 2020-й год на телефон вдовы раздался неожиданный звонок от инженера из компании «Агрокомплекс».

- Женский голос сообщил, что моим детям хотят вручить конфеты. Я ответила: «Моего мужа в живых уже семь месяцев нет, что вы творите?». Женщина сказала, что это личное распоряжение директора. Якобы он сказал, чтобы детям Тумкова передали подарок. Конечно же, я отказалась, - в недоумении говорит Натиа.

Александр Тумков не проходил технику безопасности. Фото из личного архива.

Женщина уверена – в смерти ее мужа виноват директор производства. И слушать о том, что Александр сам виноват в том, что подошел к вертолету, не хочет. Но руководитель предприятия, которое закреплено за агрохолдингом, свою вину не признает.

- На днях следователь допрашивал всех – и участников, и свидетелей. Присутствовал и бывший директор, которого уволили спустя два месяца после происшествия, был представитель «Агрокомплекса».

Но прийти к общему знаменателю пока не удалось, экс-директор отдела пока отрицает свою причастность к произошедшему 7 июня ЧП. По словам Натии Барановой, следователь арестовал счета и недвижимость предполагаемого обвиняемого.

Комментарий пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии

- В следственном управлении СКР продолжается расследование уголовного дела в отношении директора филиала сельскохозяйственного предприятия, одни из видов деятельности которого является выращивание риса и зерновых культур. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч2. ст.143 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных в декабре 2019 года Государственной инспекцией труда края об имеющихся нарушениях со стороны директора.

В настоящее время директору филиала предъявлено обвинение, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.