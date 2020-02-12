2020-02-12T09:13:04+03:00
Общество

«Наплевала на своих дочек!»: на Кубани на мать пятерых детей завели уголовное дело

А до этого ее дважды штрафовали за неисполнение своих обязанностей [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Многодетная семья вызывает беспокойство у хуторян.Многодетная семья вызывает беспокойство у хуторян.
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Крохотный хутор Желтые Копани находится на окраине Староминского района Краснодарского края - меньше сотни домов и около 250 жителей. Дом культуры давно перестал работать, а единственная школа пару лет назад выпустила своего последнего одиннадцатиклассника. Именно здесь живет многодетная семья, которая вызывает беспокойство у местных хуторян.

Единственная школа пару лет назад выпустила своего последнего одиннадцатиклассника.

Единственная школа пару лет назад выпустила своего последнего одиннадцатиклассника.

- Глава семейства постоянно на работе, а его жена тем временем с бутылкой в руках. У них пятеро детей. Они предоставлены сами себе из-за того, что мать наплевала на своих дочек, - забили тревогу местные жители.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в семье Ливневых (фамилия изменена — Авт.) воспитываются пятеро девочек. Самой старшей - Елене (здесь и далее имена изменены — Авт.) - исполнилось 16 лет. Она учится в колледже и снимает жилье в соседней станице. Обязанности матери в доме стала выполнять 13-летняя шестиклассница Карина.

Старшая дочь учится в колледже и живет в соседней станице.

Старшая дочь учится в колледже и живет в соседней станице.

- Ее 6-летняя сестренка Вера ходит в детский сад, а вот 3-летняя Катя и 2-летняя Аня еще нет, - говорят знакомые семьи. - Когда мама уходила в загул, Карине несколько раз приходилось пропускать занятия в школе. Это же неправильно! Девочка переживает за сестренок больше, чем собственная мать.

Обязанности матери в доме стала выполнять 13-летняя шестиклассница

Обязанности матери в доме стала выполнять 13-летняя шестиклассница

Стоит сказать, что в 2019 году 33-летнюю Галину дважды штрафовали за «Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». В январе в дом к семье в очередной раз наведались правоохранители, чтобы проверить. Но оказалось, что дети снова остались без внимания матери.

- В действиях гражданки формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - сообщил источник в правоохранительных органах.

В администрации Староминского района семью Ливневых знают. В октябре 2019 года ее поставили на учет. С тех пор каждую неделю в доме бывают проверки.

- С семьей работают все: органы полиции, органы соцзащиты, центр занятости населения, наркологическая служба нашей ЦРБ, управление образования, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации Староминского района Ольга Рудик. - Семья полная, глава семейства официально трудоустроен в местном хозяйстве, у него стабильный заработок, мать - в декрете. К сожалению, у женщины есть определенные проблемы с алкоголем. Именно поэтому мы оказываем всю необходимую помощь, работаем с семьей, проверяем условия проживания, поскольку дом отапливается печью, какой уход за маленькими детьми.

При этом в администрации района отметили, что никто из детей не жаловался на своих родителей.

- Ни мать, ни отец насилие к своим детям не применяют, - добавляет Ольга Рудик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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