2020-02-11T21:39:36+03:00
Здоровье

«Вытащили с того света»: В Новороссийске врачи спасли мужчину после двух остановок сердца

За жизнь местного жителя медики боролись четыре часа
Галина КОПЫЛОВА
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Врач-кардиолог Бурдыка Андрей Викторович принимавший непосредственное участие в спасение мужчиныВрач-кардиолог Бурдыка Андрей Викторович принимавший непосредственное участие в спасение мужчины
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32-летнему мужчине стало плохо на одной из улиц Новороссийска. Прохожие вызвали скорою помощь. Фельдшеры доставили его в приемное отделение Регионального сосудистого центра Городской больницы №1.

- В приемном отделении пациент потерял сознание. У него остановилось сердце. В противошоковой операционной после проведения электроимпульсной терапии сердце заработало, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого минздрава.

В ведомстве добавили, что результаты обследования показали закупорку двух сосудов, на фоне которой возникла острая сосудистая недостаточность. Поэтому приняли решение срочно приступать к операции. Врачи поставили сразу два стента в переднюю нисходящую артерию и правую коронарную. Но после операции на фоне кардиогенного шока у мужчины снова произошла остановка сердца.

- Выжить после семиминутного промедления при остановившемся сердце практически невозможно. В исключительных ситуациях выжившие остаются инвалидами или впадают в кому. Поэтому врачи сделали вторую за несколько часов электроимпульсную терапию, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Врачам все-таки удалось нормализовать гиподинамику – сердце забилось снова. Всего медики боролись за жизнь пациента около четырех часов. И уже на вторые сутки мужчину перевели из реанимации в палату.

Сейчас новороссиец чувствует себя хорошо. Он поблагодарил медиков за спасение. А врачи пожелали мужчине долгой и счастливой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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