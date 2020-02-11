«Обезумел и натравил терьера»: Житель Адыгеи избивал соседку, пока её кусала собака

Инцидент произошел в поселке Яблоновском Тахтамукайского района в пятницу, 7 февраля. О случившемся в социальных сетях написала дочь пострадавшей. Она рассказала, что сосед мамы пришел в гости с собакой и жестоко покалечил в её же доме.

- Сосед избивал маму, пока её кусала его собака - стаффордширский терьер. Она чудом выбежала из дома. На улице были люди, но в этой ситуации они боялись близко подойти. Мама дошла до магазина почти голая, в грязи. Там ей и вызвали скорую. По приезду медики сразу подключили к аппарату ИВЛ. У неё сотрясение мозга, глубокие раны по всему телу, выбиты зубы, перелом носа и перелом левой руки, сейчас стоит вопрос об ампутации правой, - сообщила в соцсетях дочь пострадавшей.

Помимо того, что терьер покусал женщину, он ещё и досмерти загрыз её собаку. Фото: vk.com/typodar

После распространения информации в интернете полиция начала проверку.

- События произошли около 23:00 7 февраля. Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы, в ходе возникшего конфликта 41-летний мужчина причинил телесные повреждения 51-летней женщине, проживающей в смежной половине частного дома. При этом, принадлежащая ему собака причинила потерпевшей травмы, в виде укусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Дочь пострадавшей возмутило то, что мужчину до сих пор не задержали правоохранители. Но в полиции пояснили, что в настоящее время назначены экспертизы, которые установят тяжесть причиненного вреда. Это послужит основанием для возбуждения уголовного дела. Только после этого может быть избрана мера пресечения и дана юридическая оценка произошедшему.