В аварии под Краснодаром погиб артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев

О том, что не стало заслуженного артиста России Валерия Медведева, стало известно 11 февраля. Артист погиб в автокатастрофе под Краснодаром.

Выступление Валерия Медведеа. Кубанский казачий хор.

Трагедия произошла накануне днем на Ростовском шоссе.

- По информации правоохранительных органов, у большегруза, которым управлял 34-летний водитель во время движения лопнуло колесо, - сказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Из-за этого фура выехала на встречку, где столкнулась с Ford Focus под управлением 38-летней женщины и Hyundai, за рулем которого находился 66-летний Валерий Медведев.

Валерию Медведеву было 66 лет. Фото: vk.com/kubancossackschoir

Фура перевернулась и придавила две легковушки, одну из которых откинуло на 200 метров с трассы. Четыре человека, включая маленького ребенка, пострадали, их с различными травмами госпитализировали. А позже стало известно, что Валерий Медведев скончался. Смерть артиста подтвердили в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

- Всю помощь, которая будет необходима семье, мы всем коллективом окажем. Сейчас общаемся с родственниками, решаем все процедурные вопросы с больницей, полицией, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» директор Кубанского Казачьего хора Анатолий Арефьев. - Похороны пройдут в станице Динской, откуда был родом Валерий Владимирович. Время и дату прощания мы сообщим позже.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Медведева.

С концертами знаменитого хора он побывал практически во всех странах мира. Фото: vk.com/kubancossackschoir

СПРАВКА «КП»

Валерий Медведев родом из станицы Динской Краснодарского края. Начинал свою карьеру в районном Дворце культуры, где солировал в песне «Распрягайте, хлопцы, коней». Позднее стал артистом-вокалистом второй категории Государственного академического ордена дружбы народов «Кубанского казачьего хора».

С концертами знаменитого хора он побывал практически во всех странах мира.

За заслуги в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд Медведев удостоен званий «Заслуженный артист Российской Федерации» и «Заслуженный артист Кубани». Награжден Почетным казачьим знаком «300-летие Кубанского казачества».