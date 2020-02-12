Появился список «черных трасс» Новороссийска

Власти Новороссийска совместно с правоохранительными органами обследовали самые опасные дороги города и пригорода. Специалисты выявили 15 зон с повышенным уровнем дорожных происшествий. В основном это участки дорог в Центральном и Южном внутригородских районах. Также опасен подъезд к Абрау-Дюрсо, трасса, ведущая из города в Керчь, улицы Анапское шоссе и Индустриальная.

- Перекресток на Энгельса и Толстого - одно из самых опасных мест, - пояснил «КП»-Кубань» глава Новороссийска Игорь Дьяченко. - Ночью здесь светофор работает в мигающем режиме, из-за этого происходят наезды на пешеходов, водители не замечают знаков приоритета. В прошлом году только в этом месте пострадали восемь человек. Теперь светофор будет работать круглосуточно, кроме этого установим пешеходное ограждение и дублирующие дорожные знаки.

В других особо опасных местах мэрия установит прочные и износоустойчивые искусственные неровности, обустроят островки безопасности. Кроме этого, установят вызывной светофор на проспекте Дзержинского, нанесет разметку.

Здесь произошло 74 ДТП, в которых погибли и пострадали люди.

Список 15 самых опасных дорог Новороссийска:

1. Перекресток Ленина и улицы Черняховского – 7 ДТП, в которых погибли 2 человека, 11 пострадали.

2. Проспект Дзержинского (в районе домов №196-219) – 6 аварий, пострадали 6 человек.

3. Пересечение улиц Малоземельской и Золотаревского – 8 ДТП, столько же человек пострадали.

4. Пересечение улиц Малоземельской и Куникова – 3 аварии, в которых пострадали 3 человека.

5. Пересечение проспекта Дзержинского и улицы Героев Десантников – 4 столкновения, травмы получили 8 человек.

6. Перекресток улиц Энгельса и Толстого – 3 аварии, 8 пострадавших.

7. Пересечение улицы Советов и улицы Новороссийской республики – 3 ДТП, травмы получили 3 человека.

8. Перекресток улиц Видова и Гладкова – также 3 аварии, 4 человека пострадали.

9. Автодорога «Новороссийск — Керчь» (с км 1+1000 по км 1+200) – 3 ДТП, в страшном столкновении погиб 1 человек, трое получили ранения.

10. Автодорога «Новороссийск — Керчь» (с км 2+200 по км 2+400) – снова 3 ДТП, травмированы 5 человек.

11. Автодорога «Новороссийск — Керчь» (с км 6+400 по км 6+600) – произошло 6 столкновений, один погибший, 8 с травмами.

12. Автодорога «Новороссийск — Керчь» ( с км 9+000 по км 10+000) – 9 ДТП, в одном из них погиб человек, 18 ранены.

13. Автодорога «Новороссийск — Керчь» ( с км 10+000 по км 11+000) – самый опасный участок скоростной трассы – здесь произошло 10 столкновений, в них погибли 3 человека, 13 получили травмы.

14. Автодорога «Новороссийск — Керчь» (с км 11+000 по км 12+000) – зафиксировано 3 столкновения, в которых погибли 2 человека, 5 из них получили повреждения.

15. Автодорога «Новороссийск — Керчь» (с км 13+000 по км 14+000) – 3 ДТП, четверо пострадавших, передает пресс-служба администрации Новороссийска.