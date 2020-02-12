«Как Шурыгина»: контрактника судят за изнасилование, следов которого никто не видел

История 23-летнего Назара Назарова, героя военных кампаний последних лет, как две капли воды похожа на криминальный секс-скандал, разыгравшийся в Ульяновске несколько лет назад. Правда, жертвой изнасилования (если оно и было) стала не юная дева Диана Шурыгина, а 35-летняя женщина, снявшая квартиру и пригласившая на романтический вечер сразу троих крепких парней.

Все происходило 30 января 2020 года в краснодарской однушке. Назар в компании двоих своих друзей поехал на молодецкую вечеринку из станицы Варениковской.

Организатор гулянки 35-летняя Белла (имя жертвы изменено — авт.) должна была обеспечить атмосферу, а парни — алкоголь.

По словам матери, у Назара есть девушка. Он встречается с ней семь лет

- Мы взяли с собой пять литров пива, чипсы, рыбку, закуску. В общем... - как на духу рассказывал Назар следователям. Эти факты фигурируют в материалах дела.

Важно сказать, что Белла была не то, чтобы девушкой 20-летнего друга Назара, но... Скажем, женщиной, к которой он регулярно захаживал за сексом. О чем он сам рассказал друзьям.

- Павел (так зовут парня Беллы) попросил ее пригласить подругу. У меня девушка есть, встречаемся с ней 7 лет, а у третьего нашего товарища, Алексея, нет никого, - продолжает Назар в своих показаниях.

Белла постаралась. За стол не очень уютной однушки сели две женщины и три парня. После двух бокалов пива Белла с Павлом уединились, если это вообще возможно сделать в квартире, где только одна комната.

Абсолютно все участники той вечеринки, включая жертву предполагаемого изнасилования, подтверждают - за стеной был жаркий секс.

- Я сначала постучал в комнату. Все мы уже были изрядно навеселе. Потом заглянул и потребовал, чтобы они вернулись к гостям, - говорит Назар.

Месяц потребовался следователям, чтобы раскрыть дело. Оно уже в суде

Однако воззвания друзей Белла и Павел услышали не сразу. За это время подруга хозяйки вечерины успела обидеться и уйти.

- Она психанула, что Белла собрала тут всех, а сама не возвращается, - говорит Назар. - И ушла домой. Препятствовать этому мы не стали.

К столу, где еще оставалось спиртное, спустя время вернулись любовники. Правда, вновь ненадолго. Судя по показаниям участников кутежа, Белла с Павлом уединялись несколько раз.

Экспертиза, судя по выводам, не стала доказательством вины

Уже под утро, ориентировочно в 4 часа, парень жертвы изнасилования опьянел настолько, что не мог сидеть за столом. Он ушел спать на ту самую полутораспальную кровать, которую еще некоторое время назад они делили с Беллой. Спустя полчаса компания теперь уже из трех человек «потеряла» и хозяйку квартиры. Она сама рассказывала следователям, что пристроилась под бочком у любовника, но теперь уже скромно и по-пуритански - в одежде.

За столом допили пиво, когда за окном уже начинал брезжить рассвет.

- «...С двух до семи часов утра, точное время не установлено», - гласят материалы дела.

Оба парня — Назар и Алексей — легли на кушетку, которая находилась в нескольких метрах от кровати Стеллы и Павла. Тут-то все и произошло.

- Я была нетрезва, потому сразу крепко заснула, - рассказывала позже следствию женщина. - А проснулась от того, что мне неприятно.

По ее словам, именно Назар, а не сосед по кровати, стянул с нее штаны и нижнее белье. «…И начал делать поступательные движения...» - дальше идет подробное описание полового акта в материалах уголовного дела.

Женщина противилась, но Назар якобы сильно сжал ее руки и не останавливался. И только окрик еще одного пьяного друга с соседней кушетки заставил его прекратить.

Надо сказать, что до главного — семяизвержения - в этом процессе, судя по материалам дела, так и не дошло. Иначе бы экспертиза нашла следы спермы в теле женщины и на ее одежде. Такую попытку следствие предпринимало. Либо (все-таки!) изнасилования не было?!

Это еще одно отличие от дела Шурыгиной. Главным доказательством вины ее насильника было как раз наличие биологического следа.

- Девушка сначала все делала, чтобы ее поимели, а потом вдруг воспротивилась, - кричала общественность в спину несовершеннолетней Диане Шурыгиной.

35-летняя Белла тоже не стала стесняться. Сразу после того, как компания разошлась, она отправилась с заявлением в полицию. В Крымске Назара задержали и в тот же день увезли в СИЗО.

- Я не знала, где его искать, никто ничего не говорил, - рассказывает «КП» - Кубань» мать Назара Наталья. - Потом стало известно, что он дал признательные показания. Естественно, его вынудили это сделать.

Семья парня уверена, что женщина знала о больших «контрактных», полученных сыном, поэтому почти сразу начала требовать деньги.

Но на них родители Назара наняли адвоката.

- Экспертиза об отсутствии биологических следов на одежде и теле почему-то не легла в обвинительное заключение. В ней сказано, что никаких травм половых органов тоже нет. Хотя она имеется в материалах дела. Доказательства обвинения - это только показания жертвы и первоначальное признание Назара (позже он от них отказался). Что скажут друзья на суде, пока непонятно. И будут ли они учитываться судом, когда все были в стельку? - говорит «КП» - Кубань» защитник Назара Михаил Кокшин.

Против Назара говорит то, что для оговора, на чем настаивают защитники, Белла выбрала именно его, а не соседа по койке, к примеру. Или другого участника вечеринки.

Во всем этом еще предстоит разобраться суду.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Для того чтобы объективно оценить ситуацию, «Комсомолка» обратилась к независимому адвокату.

- Чтобы обвинить человека в изнасиловании, мало одного заявления потерпевшей. Нужна экспертиза. Ее результаты должны объективно свидетельствовать о том, что изнасилование состоялось и что причастен конкретный человек, - прокомментировал «КП» - Кубань» управляющий партнер бюро «Правовой статус» Алексей Иванов. - А теоретически обвинить можно любого.