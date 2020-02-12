«Супруга увлеклась эзотерикой и ушла из семьи»: отец-одиночка судится с бывшей женой за будущее сына

Семья Комковых приехала на Кубань из Сибири еще девять лет назад. Тянуло их в теплые края, хотели жить возле моря.

- Я первый приехал в Тамань, - рассказывает 38-летний Андрей Комков. - Устроился инженером, и как только чуть освоился на новом месте, перевез жену и сына. Сыну Матвею тогда было четыре. У нас в семье было так – я зарабатывал деньги, а жена должна была хранить тепло и уют домашнего очага и заниматься сыном. Еще у нее было хобби - танцы живота. Все было хорошо, но потом жена начала увлекаться эзотерикой. Сначала у нас в семье появились такие слова как «чакры», а чуть позже в кармане у жены «прописались» карты таро.

Как рассказывает Андрей Комков, через три года после того, как Комковы перебрались на Кубань, супруга выдвинула ультиматум: если муж не отпустит ее проводить эзотерический тренинг с неоязычниками за 400 километров от Тамани, то она уйдет из семьи.

- Сыну тогда было только 7 лет, я упорно пытался вернуть супругу в семью. Но жена уехала – у нее теперь были другие интересы, - рассказывает Андрей Комков. – Тем не менее, она все-таки вернулась домой через некоторое время и продолжала заниматься непонятной деятельностью. Сыну внимания уделяла очень мало, пытаясь зарабатывать деньги через Интернет.

По рассказам Андрея, через два года жена окончательно бросила семью, находясь в поисках новых духовных партнеров, с которыми она очень быстро забыла о 12 годах супружеской жизни. Мальчик остался с отцом.

А через время Андрей получил повестку в суд – супруга подала иск на раздел имущества.

- У нас имелись и общие долги, но бывшая жена их делить отказалась, оставив выплачивать их мне, - рассказывает Андрей. – Но это ничего. То, что сын остался со мной и что он имеет права на часть имущества, ее вообще не волновало. Она решила забрать все, что сможет. Мое предложение переписать все имущество на имя сына она категорически отвергла.

Начались длительные судебные тяжбы.

- Темрюкский районный суд «умудрился» не признавать даже имущество, которое было подарено мне моими пожилыми родителями. И разделил деньги от его продажи между нами двумя, - говорит отец-одиночка.

А вот все долги остались на мужчине.

- В 2014 году мы занимали деньги, чтобы купить для сына квартиру в Краснодаре. Жилье мы приобрели, но после развода его пришлось продать, чтобы рассчитаться с долгами. Суд просто не признал эти долги совместными, отвергнув все доказательства, которые я предоставил, - вздыхает Андрей. – Но все время в судах я понимал, что за моей спиной сын и я борюсь, в первую очередь, за его будущее.

В итоге по суду Андрею Комкову оставили выплачивать не только все семейные долги, но и более 1 500 000 рублей в пользу бывшей супруги. Это один миллион за проданную квартиру в Краснодаре и 500 тысяч от продажи автомобиля. Сделка с авто проводилась еще в браке.

Хотя по закону положено при разводе делить все поровну, Андрей считает, что в его случае суд должен был делить и долги, и исключить из раздела дарственное ему имущество, и учесть то, что мужчина воспитывает один ребенка.

Андрей все свое время посвящает сыну. Фото: архив Андрея Комкова

Так же суд разделил участок земли в 6 соток, на котором Комковы строили дом. В нем и собирались жить отец с сыном, но теперь они снимают однушку.

- Получается, что моя бывшая супруга отняла у нас с сыном не половину совместного имущества, а 85%, - продолжает Андрей Комков. - Вся вера в элементарную справедливость разбилась об апелляционную инстанцию суда – он постановил решение Темрюкского райсуда оставить без изменений, а мою жалобу – без рассмотрения. Это ничего! То, что мы с сыном вместе - вот самое большое в жизни счастье.

Папа и сын Матвей очень дружны и все трудности переживают вместе. Андрей все свое время посвящает сыну. Мальчик хорошо учится, занимается спортом, а еще вместе с отцом состоит в поисковом отряде - находят и перезахоранивают без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны. Ходят в храм. Ведь кроме веры в Бога, в справедливость они уже не верят.

А матери ребенка, как говорит Андрей, сын абсолютно безразличен. У нее теперь новая жизнь с другим мужчиной.