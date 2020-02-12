Не условный срок, а реальный: в Краснодаре суд заключил под стражу бывшего главу поселения Крыловского района

Коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении экс-главы Октябрьского сельского поселения Крыловского района Геннадия Копыта. Ранее его осудили за превышение должностных полномочий.

Само преступление произошло, когда он сидел в кресле главы. Без проведения аукциона и определения стоимости имущества с помощью экспертов, чиновник распорядился находящейся в муниципальной собственности землей в пользу физического лица. Сам участок был сельхоз назначения.

- Осознавая неправомерность своих действий, подсудимый намеренно не организовал размещение в СМИ сведений о проведении аукциона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском краевом суде.

С единственным желающим (поскольку остальные просто не знали о публичных торгах) был заключен договор купли-продажи. Земельную долю человек ко всему прочему выкупил по заниженной стоимости - за 4 938 219 рублей.

- Таким образом, подсудимый нарушил права и законные интересы сельскохозяйственных организаций, использующих земельный участок, находящийся в долевой собственности, - добавляют в суде.

Естественно, своими действиями бывший глава поселения причинил ущерб бюджету. Из-за чиновника администрация не получила более 11 миллионов рублей. Но преступление удалось выявить и задокументировать сотрудникам УФСБ по Краснодарскому краю.

Геннадию Копыту предъявили официальные обвинения. А Крыловской районный суд вынес ему приговор в виде лишения свободы на срок 2,5 года, правда, условно. Фемида посчитала, что такого наказания будет достаточно.

Но с решением Крыловского суда не согласилась судебная коллегия Краснодарского краевого суда.

- Не найдены основания для применения к осужденному требований ст. 73 УК РФ, - уточнили в Краснодарском краевом суде. - Поэтому условное наказание заменено на реальное лишение свободы.

За решеткой, причем в колонии общего режима, Геннадий Копыт проведет 2,5 года. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, глава Октябрьского сельского поселения сменился осенью 2017 года. На пост руководителя был назначен Алексей Кузема, который исполняет свои обязанности и сейчас.