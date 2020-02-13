2020-02-13T10:07:13+03:00
Общество

«Милый, как ребенок»: видео альпаки с соской покорило соцсети

Новорожденного детеныша назвали Нюшей
Виталий КАРНАУХ
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Альпаку кормят с соски козьим молоком.Видео: зоопарк "До-до"

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Сотрудники новороссийского зоопарка опубликовали видеоролик, которому не умилиться может разве что какой-нибудь зануда. Альпачонок, словно маленький человеческий детеныш, с причмокиванием посасывает молоко из бутылки.

- Бывает, что у матери молока не хватает на корм, - пояснили «КП»-Кубань» в зоопарке «До-до», что в станице Натухаевской. – Приходится подкармливать с рук. Мамашка, конечно, смотрит на это не очень-то доверчиво и даже ревниво, но все же доверяет нам.

Альпаку кормят с соски козьим молоком.Видео: зоопарк "До-до"

Родилась Нюша, так ее назвали, три месяца назад. Вынашивала ее мать без малого год – аж одиннадцать месяцев! К слову, рожать альпаки могут раз в несколько лет.

- Роды мы не принимали, - смеются в зоопарке. – Они сами рожают, без нашей помощи. Самое главное правило на территории нашего парка живой природы – это не навредить и не мешать. Какое-то время самка не подпускала к себе малыша.

Вообще же альпака – это одомашненный вид лани, родом из Южной Америки. Шесть тысячелетий назад индейцы приручили этих животных для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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