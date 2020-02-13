ОСАГО в Краснодарском крае: средняя сумма выплат достигает 129 тысяч рублей

Краснодарский край уже не в первый год попадает в «красную зону» страховщиков. Там скапливаются регионы страны, где больше всего аварий, либо самые большие выплаты, либо больше всего судебных процессов в данной сфере.

По итоговым данным 2019 года Кубань занимает 18 место. В регионе при 5% страховых случаев (от общего числа автомобилистов) средняя сумма страховых выплат достигает почти 129 тысяч рублей.

Это пятое место с конца. «Лидер» в этом Северная Осетия. Там со страховщиков снимают почти по 190 тысяч за страховой случай.

- Средний показатель по стране 72,5 тысячи рублей. Это на 56,5 тысяч рублей меньше показателя Краснодарского края, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Российского союза автостраховщиков.

Почти каждое третье ДТП доходит до суда при среднем показателе в 8,6% от общего количества аварий.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Автомобильная жизнь Краснодарского края и Адыгеи очень тесно переплетена, ведь один регион буквально находится внутри другого. Стоит отметить, что ситуация со страховками там не лучше.

Хоть там чуть реже обращаются в суд – 25% против 30% на Кубань, страховые выплаты там одни из самых высоких по стране – больше 166 тысяч рублей.

В итоговом рейтинге Республика Адыгея занимает 4 место.

В регионах из «красной зоны» страховщики работают с большими убытками, превышая запланированные выплаты, порой в 3,5 раза.

- За 9 месяцев прошлого года страховые компании выплатили по ОСАГО и сопутствующим расходам 11,8 миллиардов рублей, - рассказал президент РСА Игорь Юргенс. - По итогам судебных разбирательств большая часть денег, присуждаемых судами потребителям, на самом деле оседает в карманах недобросовестных юристов.

Именно эти люди, по мнению союза автостраховщиков, и несут основную нагрузку на компании. Что приводит к появлению повышающих коэффициентов.