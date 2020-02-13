Десятки метров ввысь: у берегов Сочи прошел смерч

На курорте снова непогода. В Сочи заметно похолодало, на город обрушился ливень. В горах даже выпал град размером с горошину. А прогуливавшиеся по побережью туристы заметили в море водяной смерч.

Воронка появилась в нескольких километрах от береговой линии. Вихрь кружил над водой несколько минут, а затем исчез. Аномалию успели запечатлеть туристы. Видео грозного явления природы они загрузили в Сеть.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как правило, на Черноморском побережье водяной смерч блуждает в конце августа - в начале сентября. Такие воронки возникают над холодными водами там, где высока температура воздуха и часто бывают грозы. Но торнадо в море бывает и зимой, правда, очень редко.

- Чтобы воронка образовалась нужны облачность, вертикальные движения в атмосфере, большой перепад температур между водой и воздухом, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь. - Таких условий практически не бывает в зимнее время. Но все же несколько раз водяной смерч был зафиксирован во время холодов.

НА ЗАМЕТКУ

В случае возникновения и выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

- Остерегайтесь разорванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов, - напоминают в региональном МЧС. - Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер пожарных и спасателей 101 либо по телефону доверия: 8 (861) 268–64–40.