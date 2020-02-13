Мать тройни из Туапсе, обвинившую мужа в насилии, разоблачили

Инцидент с исчезновением 25-летней матери тройни - 3-летних Даши, Вани и Димы (имена изменены — авт.) из Туапсе получил свое продолжение. Почти детективная история Екатерины Трубкиной и ее взаимоотношения с мужем теперь стали достоянием всей страны. В эфир одного из федеральных каналов ее с супругом Сергеем пригласили после откровений в соцсети. Когда Катю в очередной раз вернули домой, она решилась рассказать, что виной тому побои мужа.

- Я не психопатка. Нахожусь в травматологическом отделении, а не в психбольнице, как многие считают, - записала свое обращение на видео Екатерина 23 января. - Побои я все зафиксировала. У меня сильное сотрясение мозга, ссадины и синяки (демонстрирует их на камеру - авт.) У меня пропадало зрение. Сейчас меня обследуют.

Она заявила, что всерьез опасается за свою жизнь.

- Я не наркоманка и не алкоголичка, как он попытается это преподнести. Я не мать-кукушка, как говорят родственники моего мужа. Я никогда не бросала своих детей. Спасибо всем, кто меня поддерживает, - сказала Екатерина.

Однако все публичные заявления своей супруги Сергей Трубкин, муж Екатерины, опроверг.

Екатерина Трубкина рассказывает, что подверглась насилию со стороны мужа.

- Я не знаю, почему она сейчас лежит в больнице. Есть видеозаписи, где она стреляла сигареты у мужиков. Ее видели в Сочи с какими-то мужиками, - пояснил он "КП" - Кубань". - Она будет плести сейчас, что угодно. Главное, что за все это время, когда ее не было, она не поинтересовалась судьбой детей. И сейчас я с ними нахожусь, а не она.

Сергей рассказал, что в тот момент, когда жена решилась на побег, он только 1,5 дня как вернулся из рейса. Супруг Кати - моряк.

- Я нашел переписку с неким мужчиной, - поведал Сергей уже на эфире программы. - Она признавалась ему в любви.

По словам мужа Кати, именно эта интимная переписка и стала причиной конфликта, от которого бежала жена.

Екатерина и Сергей были красивой и счастливой паройФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерина Трубкина в ответ обвинила мужа в психическом расстройстве, а его мать в желании испортить их жизнь.

Для того чтобы выяснить, кто из этой семьи говорит правду, а кто лжет, Сергея и Екатерину посадили на детектор лжи.

Устройство показало, что именно Сергей Трубкин говорит правду. А Екатерина проверку полиграфа не прошла. Прибор выявил несостыковки в рассказах Кати о побоях и потере памяти.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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