Ты мужчина, принимай решение и отвечай за него

Сегодня наше интервью с генеральным директором АО МПМК «Краснодарская-1», депутатом городской думы Краснодара Асланом Нехаем.

- Вы занимаетесь строительством почти 40 лет, в каком доме сами живете?

- Я свой дом строил 10 с лишним лет, начиная с 89-го года, в 2000-м заехали. Мы с сыном там очень много делали - оббивали, подбивали, окна ставили. Крышу со своими братьями крыли, и друзья помогали, приезжали на субботники. Все 10 лет - есть деньги - я строил, нет денег - дом стоял. Но в ущерб производству или у кого-то занять - нет, у меня такого в характере нет. Когда заехали - мебели еще не было, несколько месяцев спали на матрацах, пока потихоньку покупали кровати, мебель. Хотя некоторые друзья сказали, что был бы я начальником строительного подразделения, я бы за один год построил. Ну это вы, а я не мог. Я привык работать физически, всегда зарабатывать своими руками. Еще моя мама говорила: «То, что своими руками заработано - не кусается, за это никто тебя не упрекнет». Я ни у кого ни одной копейки никогда не взял - ни в долг, не отнял. Не «поднял», этого слова у меня нет.

«Все на море, а мы - в аул»

- Вы первый строитель в своей семье, как так получилось?

- Да, до меня в семье строителей не было. Отец - интеллигентный человек с непростым детством. Его отец, мой дедушка - землеустроитель, был репрессирован в 37-м году, а в 1991-м реабилитирован. Остались у бабушки на руках сыновья - отцу семь лет, дяде четыре года. Она их вырастила, отец закончил два вуза - экономический и финансовый, его знали во всей Адыгее. Дядя стал военным, работал в Министерстве обороны СССР.

Моя мама была заведующей районной библиотекой, которую и создала. Организовывала передвижки по району, я ей помогал, книжки таскал. Да нас практически вырастила бабушка. Раньше как? Ребенок родился, два-три месяца - и матери надо выходить на работу. В семье четверо детей - старшая сестра, потом я и братья. Мы всегда работали, было большое хозяйство. Как тяпку смог держать, стал рядом с мамой. И потом в институте - все едут на море, а наша дорога была в аул. Помогать надо было семье.

К строительству с детства лежала душа. В то время мало было кирпичных зданий, в основном саман. Часто бывали субботники, и мне нравилось, когда много людей, все работают, месят саман, и я тоже. Всегда рослый был, хотелось побольше принести и услышать: «Молодец сынок, ты настоящий!» Это было самой большой похвалой. Присматривался к каменщикам - тогда их мало было, мне нравилось следить за их работой. То, как из ничего появляется стена, было похоже на волшебство. После школы даже не сомневался в выборе профессии. И я рад, что все мои братья, сын и оба племянника стали строителями. Итого династии Нехай, начиная с меня, - почти 150 лет, мы даже получили статуэтку в позапрошлом году - «Династия строителей».

«Обмана не потерплю»

- Вы закончили наш сельхозинститут. Если не ошибаюсь, это был самый первый выпуск строительного факультета? Как родители отнеслись к вашему выбору?

- Отец вообще не знал, в какой вуз я поступал, пошел - учись, не получается - вон трактора стоят в совхозе, иди работай. Мама приезжала. Помню, у меня на вступительном экзамене один парень списал и получил тройку, а я четверку. Он подал в конфликтную комиссию, и ему исправили на пятерку. Я закипел от возмущения, собрался оспорить оценку, но мама меня остановила: мол, скажут, что это ты списал, и уже ничего не докажешь. У каждого совесть своя, ты про себя все знаешь. Потом я уже четверок не получал, закончил вуз с красным дипломом, был старостой, председателем студсовета, у нас с 76-го по 79-й годы были переходящее красное знамя и самый первый цветной телевизор. В те годы это было невероятно!

- Есть что-то, чего вы никогда не сможете простить?

- Терпеть не могу обман, с такими людьми я не общаюсь и не работаю - это касается и сотрудников, и партнеров. Мне не надо сердце или душу выкладывать, но обмана не потерплю. Это мое убеждение с детства и по сей день.

- Вы давно занимаетесь благотворительностью, уверена, многие обращаются. Как решаете, кому помочь?

- Вы правы, многим сегодня нелегко, но я не буду сейчас всех перечислять. Меня и мама, и бабушка по жизни учили быть добрым, отзывчивым и по возможности не отказывать людям. Говорили, что если человек к тебе подошел - не от хорошей же жизни, постарайся максимально помочь. Особенно когда речь идет о детях, я не могу отказать. Детские фонды, к примеру, «Край добра» мы поддерживаем четыре года. Когда детей выводят на сцену и ты видишь, что с ними, все отдашь, лишь бы им помочь. Это за душу, за сердце берет. Не оттого, что у нас деньги лишние, мы же их в очень тяжелых условиях зарабатываем. Просто - а зачем живем?

- Вы чувствуете себя счастливым человеком?

- Конечно, у меня замечательная семья, дети, внуки, друзья. У меня самая лучшая и востребованная профессия. Я всю жизнь мечтал создать коллектив из лучших профессионалов. Но главное, чтобы эти люди понимали друг друга, чтобы они работали без конкуренции, как одна семья. Каждый день бываю на стройке, у нас такие ребята работают! Я последние три года в КубГТУ был председателем государственной аттестационной комиссии на стройфаке, студентов брал на практику, подобрал там отличных ребят! И вы знаете? Я сумел создать такую компанию, мы все делаем на совесть. За тридцать с лишним лет у нас ни разу не задерживали зарплату, как бы трудно не было. За свою работу мне не стыдно, всегда отвечаю за свои слова и ни перед кем ни разу не опустил голову.

КСТАТИ

АО МПМК «Краснодарская-1» это:

Миллионы квадратных метров качественного жилья.

Десятки больниц, поликлиник, школ, домов-интернатов, спортивных комплексов.

Десятки промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений.

Признанный лидер отрасли на протяжении 40 лет.

Награды.

Почетный знак Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Национальная премия «Лидер экономики РФ».

Звание «Строитель года», 2016.

Золотой знак общественного контроля в долевом строительстве; «Надежный застройщик России», 2017, 2018, 2019.

Национальная Налоговая премия, 2016.

Всероссийская премия «Национальная марка качества», 2015.

Лидер России 2013, 2015.

Лидер Отрасли 2017.

Всероссийская премия «Российское качество», 2017.

СПРАВКА «КП»

Аслан Юсуфович Нехай

Более 30 лет руководит АО МПМК «Краснодарская-1».

«Заслуженный строитель Российской Федерации», 2005 год.

«Почетный строитель России», 2007 год.

«Заслуженный строитель Кубани», 2002 год.

«Заслуженный строитель ЮФО», 2011 год.

«Заслуженный строитель Республики Адыгея», 2012 год.

Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени,

2012 год, II степени, 2019 год.

«Ветеран строительной отрасли».

Награжден памятной медалью «За заслуги», 2017 год.

Кандидат экономических наук.