Думали, что маленькая шишка, а оказалось беда с позвоночником: Трехлетней девочке из Сочи срочно требуется операция

Маргарита была долгожданным ребенком. Маме поставили диагноз «бесплодие первой степени», поэтому новость о беременности стала для семьи настоящим чудом. Маргарита родилась здоровой. Врачей беспокоила только небольшая шишка на крестце. Как выяснилось впоследствии – это был врожденный порок развития позвоночника.

Врачи сразу же направили малышку на обследование. Верный диагноз удалось поставить не сразу. Только МРТ в 3 месяца показало, что крестцовые позвонки не до конца срощены, а спиной мозг в этом месте уязвим. Это вызвало другую аномалию – липомиелоцеле – спиной мозг сросся с подкожной жировой тканью.

Маргарита Фейгина

Маргарите сделали операцию, чтобы решить эту проблему, но, к сожалению, это только усугубило ситуацию. Восстановление проходило крайне тяжело, шов долго не заживал. Девочка неделями лежала в больнице, проходила болезненные процедуры, но лучше не становилось. Обследование показало, что к прошлым диагнозам добавился синдром фиксированного спинного мозга.

Заключение специалистов повергло родителей Маргариты в шок – длительное лечение было неэффективным. Девочка может стать инвалидом на всю жизнь.

Чтобы спасти своего ребёнка от этой страшной участи, родители стали искать специалистов, готовых взяться за такой сложный случай. Им согласился помочь один из лучших нейрохирургов мира – Шимон Рохкинг. Профессор проводил выездную консультацию в Краснодаре, осмотрел Маргариту, изучил все документы и результаты обследований. Доктор Рохкинг предложил операцию под микроскопом с применением специальных микрохирургических инструментов. Такую операцию проводит команда высококлассных специалистов в течение 6 часов.

Маргарита Фейгина

В клинике «Ассута» в Тель-Авиве, где есть необходимые специалисты и оборудование, пациентку из Сочи готовы принять, но только после полной оплаты счета. В случае с Маргаритой операция будет стоить 3 326 606 рублей. И для ее семьи эта сумма неподъемная. Им очень нужна наша помощь.

Вовремя проведенная операция может спасти Маргариту, избавить её от пожизненной инвалидности. Помогите девочке получить необходимое лечение. Сделайте пожертвование любым удобным для вас способом, подарите маленькой сочинке здоровую долгую счастливую жизнь.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Сбор средств на лечение ведет петербургский благотворительный фонд «Алёша».

О том, как помочь Маргарите, можно узнать на её странице на сайте фонда.

Email: info@aleshafond.ru

Телефон: 8 (812) 416-32-63