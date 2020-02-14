Ласточка без пробок к морю нас домчит

Финал 2019 года для пассажиров направления Краснодар - Анапа ознаменовался радостным событием: с 30 декабря из краевой столицы до популярного курорта начала курсировать «Ласточка». Время в пути теперь составляет всего 2 часа 40 минут. Только за первый месяц работы скоростной поезд уже перевез около 15 тысяч человек. Причем цифра должна значительно возрасти с наступлением пляжного сезона.

О новшествах в сфере пассажирских перевозок журналистам рассказал заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков. Пресс-конференцию он провел прямо в «Ласточке», следующей до Анапы.

По словам Михаила Щербакова, в рамках развития проекта «Дневной экспресс» в начале прошлого года была добавлена вторая пара поездов на маршрут Краснодар - Имеретинский курорт, а в декабре «Ласточки» начали курсировать в направлении побережья из Армавира.

Заместитель начальника СКЖД также подчеркнул, что, несмотря на ремонт Лысогорского тоннеля и отмену «Ласточек» из Краснодара, Черноморское побережье по-прежнему остается доступным для пассажиров.

- Для обеспечения транспортной доступности с 15 января организовано мультимодальное сообщение. Сегодня между Краснодаром, Горячим Ключом и Туапсе курсируют комфортабельные автобусы, а далее пассажиры могут воспользоваться «Ласточками» направлением Туапсе - Адлер и Туапсе - Роза Хутор, - сообщил замначальника СКЖД.

Важной темой встречи стало дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры. На эти цели в 2020 году предусмотрено более 29 млрд руб. инвестиций, что почти на четверть превышает объем средств, выделенных годом ранее.

- Средства будут направлены на развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. В этом году предстоит завершить строительство 64 км вторых путей на четырех участках. Кроме того, планируется строительство пешеходных переходов на железнодорожных перегонах и организация безбарьерной среды на вокзалах Туапсе, Лазаревская, Лоо, Горячий Ключ и Тоннельная. Также запланированы проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзалов Краснодар-1 и Анапа.

Отметим, в прошлом году на территории Краснодарского края был реализован ряд крупных проектов. В их числе - строительство обхода Краснодара, позволившего грузовому транзиту в направлении портов Азово-Черноморского бассейна следовать в объезд краевого центра. Это сокращает сроки доставки и положительно влияет на экологию города.

Также были завершены электрификация всего Таманского полуострова и строительство станции Тамань-Пассажирская. Это позволило уйти от тепловозной тяги и выпустить на маршрут более быстрые электропоезда.

Михаил Щербаков также отметил, что в прошлом году в Краснодарском регионе удалось достигнуть самой высокой выгрузки за последние шесть лет. Ежесуточно на припортовых станциях Краснодарского края в среднем выгружалось по 4,5 тыс. вагонов.

Сегодня для грузоотправителей в Краснодаре действует Центр продажи услуг холдинга «РЖД». Обратившись сюда, можно получить информацию по любой интересующей услуге. В минувшем году он привлек около полутысячи новых клиентов. Традиционно наиболее востребованными оставались услуги по предоставлению подвижного состава, а также организации погрузки и выгрузки.