Братья Игнатовы, Дмитрий Калинин, Володя Головатый: краснодарский режиссер снимет цикл короткометражных фильмов о героях войны

Не успел 26-летний Михаил Соловьев окончить Краснодарский институт культуры, как стал рваться в бой. Воюет против беспамятства и западничества – за русских героев и землю. Еще будучи студентом-магистрантом, снял документальный фильм «Творцы невидимого фронта». Премьера состоялась в мае 2016-го, а вынашивал Михаил режиссерскую мысль на протяжении пяти лет.

- Это была долгая и упорная работа. Я считаю, что эта короткометражка - «народная». Потому что очень много людей принимали участие в съемках, каждый приносил необходимый реквизит – от ложек времен войны до мотоциклов, даже свои дома предлагали в качестве локаций, - рассказывает молодой режиссер. – С этим фильмом я посетил многие школы Кубани – проводил уроки мужества, рассказывал о героях и их подвигах.

За фильм "Творцы невидимого фронта" Михаилу Соловьеву вручили награду "Горячее сердце". Фото из личного архива Михаила Соловьева.

А подвигом в военные годы было не иначе как просто выжить. Главный герой, возрастом ничуть не старше сына полка Вани Солнцева (книга Валентина Катаева «Сын полка» - Авт.), потерял семью и убежал в лес к партизанам, с которыми пережил голод, холод, но, самое главное, встретился в свои юные годы лицом к лицу с фашистами. И это – не выдумка, а реальная история, рассказанная одним из ветеранов во времена, когда Михаил еще учился в школе.

Кадр из фильма "Творцы невидимого фронта". Фото из личного архива Михаила Соловьева.

С этого проекта и родилась мысль – снять цикл документально-художественных фильмов «Творцы Победы». Всего их будет восемь, а героями станут известные на Кубани люди – их имена носят улицы, в их честь установлены памятники…

- Я посетил множество театральных форумов, - продолжает Михаил. – Мне, как патриоту, было обидно, что за границами Краснодарского края никто не знает о таких, как братья Игнатовы, Муся Пинкензон, Дмитрий Калинин, Володя Головатый и другие. Поэтому я понял, что стоит немедленно рассказать об этих громких именах всей стране. И начинать необходимо прямо сейчас, поскольку с каждым днем становится все меньше свидетелей тех событий, отважных и героических людей. И учителям большая подмога будет – просто показать этот цикл фильмов школьникам.

Справа от режиссера - Инна Гончаренко, дочь Героя СССР Евгения Игнатова. Фото из личного архива Михаила Соловьева.

Все истории, выбранные 26-летним режиссером, равны по своей силе: Аршалуйс Ханжиян осталась жить в лесу ради ухода за могилами солдат, Игнатовы создали бомбу и взорвали фашистский поезд, Муся Пинкензон сыграл на скрипке «Интернационал» перед расстрелом…

Среди героев – и еврей, и армянка, и русские. Этим Михаил Соловьев хочет показать многонациональность и многоликость алтаря Победы.

Михаил сценарий пишет сам. Фото из личного архива Михаила Соловьева.

- Воевали люди многих национальностей, - продолжает автор цикла. – Причастны к Победе все. Муся и Крымхан Мижева (еще одна героиня цикла – Авт.) были детьми. И это тоже не случайно. Сейчас многие ребята, смотря фильмы, проецируют на себя их героев. Так почему бы не снять фильм не о каком-нибудь супермене, а о наших обычных ребятах, которые погибали за Родину в их возрасте? Пусть посмотрят и примерят на себя этот образ. Если у меня получится именно так снять, то можно считать, что с работой справился.

Донести до молодых правду о войне и кузнецах Победы – вот основная цель Михаила Соловьева. Помогают ему в этом единомышленники – кто сходит вместе с ним к родственникам героев, кто поможет морально, а кто физически – добраться с реквизитом до места съемок, подготовить площадку.

26-летний режиссер проводит уроки мужества в школах Кубани. Фото из личного архива Михаила Соловьева.

Снимает свои работы Михаил на зеркальные фотоаппараты. Говорит, это хорошая техника для съемок фильмов. Камерам они не уступают, к тому же подобная техника съемки в чести у известных режиссеров. Так что справляется краснодарец, можно сказать, на раз-два.

- Я уже приступил к съемкам. Какую-то часть «Творцов Победы» отснял, но впереди еще много работы. Монтировать буду сам, поскольку проект очень важный, нельзя допустить неточности, - признается парень.

К слову, эти восемь фильмов будут идти по 15 минут – половина каждой части будет документальной (интервью с историками, ветеранами, родственниками героев), другая половина – художественной (игра актеров). Стоит отметить, что съемки полностью бюджетные – денег актерам Соловьев не платит, да и сам финансовой выгоды не имеет. Наоборот – цикл требует вложений.

Афиша фильма "Творцы невидимого фронта". Режиссер: Михаил Соловьев, 2016.

Над вопросом о том, какая история Михаила покорила больше всего, режиссер задумывается. Он говорит, что специально подбирал их таким образом, чтобы невозможно было сравнить. Все герои одинаково мужественны и храбры.

Все истории, выбранные режиссером, равнозначны по силе мужества.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Истории равнозначны, нет ни сильных, ни слабых. Есть трудности и выбор, который дала жизнь. Герои этих невыдуманных историй не остались в стороне в отношении своей страны, - заключил краснодарский режиссер Михаил Соловьев.

Окончить съемочный процесс он планирует к концу года, дата представления широкой аудитории пока неизвестна.