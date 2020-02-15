2020-02-15T20:24:41+03:00
Общество

Братья Игнатовы, Дмитрий Калинин, Володя Головатый: краснодарский режиссер снимет цикл короткометражных фильмов о героях войны

Михаил Соловьев планирует закончить съемки к концу года
Виталий КАРНАУХ
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Аршалуйс Ханжиян осталась жить в лесу ради ухода за могилами солдат. Фото из личного архива Михаила Соловьева.Аршалуйс Ханжиян осталась жить в лесу ради ухода за могилами солдат. Фото из личного архива Михаила Соловьева.
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Не успел 26-летний Михаил Соловьев окончить Краснодарский институт культуры, как стал рваться в бой. Воюет против беспамятства и западничества – за русских героев и землю. Еще будучи студентом-магистрантом, снял документальный фильм «Творцы невидимого фронта». Премьера состоялась в мае 2016-го, а вынашивал Михаил режиссерскую мысль на протяжении пяти лет.

- Это была долгая и упорная работа. Я считаю, что эта короткометражка - «народная». Потому что очень много людей принимали участие в съемках, каждый приносил необходимый реквизит – от ложек времен войны до мотоциклов, даже свои дома предлагали в качестве локаций, - рассказывает молодой режиссер. – С этим фильмом я посетил многие школы Кубани – проводил уроки мужества, рассказывал о героях и их подвигах.

За фильм "Творцы невидимого фронта" Михаилу Соловьеву вручили награду "Горячее сердце". Фото из личного архива Михаила Соловьева.

За фильм "Творцы невидимого фронта" Михаилу Соловьеву вручили награду "Горячее сердце". Фото из личного архива Михаила Соловьева.

А подвигом в военные годы было не иначе как просто выжить. Главный герой, возрастом ничуть не старше сына полка Вани Солнцева (книга Валентина Катаева «Сын полка» - Авт.), потерял семью и убежал в лес к партизанам, с которыми пережил голод, холод, но, самое главное, встретился в свои юные годы лицом к лицу с фашистами. И это – не выдумка, а реальная история, рассказанная одним из ветеранов во времена, когда Михаил еще учился в школе.

Кадр из фильма "Творцы невидимого фронта". Фото из личного архива Михаила Соловьева.

Кадр из фильма "Творцы невидимого фронта". Фото из личного архива Михаила Соловьева.

С этого проекта и родилась мысль – снять цикл документально-художественных фильмов «Творцы Победы». Всего их будет восемь, а героями станут известные на Кубани люди – их имена носят улицы, в их честь установлены памятники…

- Я посетил множество театральных форумов, - продолжает Михаил. – Мне, как патриоту, было обидно, что за границами Краснодарского края никто не знает о таких, как братья Игнатовы, Муся Пинкензон, Дмитрий Калинин, Володя Головатый и другие. Поэтому я понял, что стоит немедленно рассказать об этих громких именах всей стране. И начинать необходимо прямо сейчас, поскольку с каждым днем становится все меньше свидетелей тех событий, отважных и героических людей. И учителям большая подмога будет – просто показать этот цикл фильмов школьникам.

Справа от режиссера - Инна Гончаренко, дочь Героя СССР Евгения Игнатова. Фото из личного архива Михаила Соловьева.

Справа от режиссера - Инна Гончаренко, дочь Героя СССР Евгения Игнатова. Фото из личного архива Михаила Соловьева.

Все истории, выбранные 26-летним режиссером, равны по своей силе: Аршалуйс Ханжиян осталась жить в лесу ради ухода за могилами солдат, Игнатовы создали бомбу и взорвали фашистский поезд, Муся Пинкензон сыграл на скрипке «Интернационал» перед расстрелом…

Среди героев – и еврей, и армянка, и русские. Этим Михаил Соловьев хочет показать многонациональность и многоликость алтаря Победы.

Михаил сценарий пишет сам. Фото из личного архива Михаила Соловьева.

Михаил сценарий пишет сам. Фото из личного архива Михаила Соловьева.

- Воевали люди многих национальностей, - продолжает автор цикла. – Причастны к Победе все. Муся и Крымхан Мижева (еще одна героиня цикла – Авт.) были детьми. И это тоже не случайно. Сейчас многие ребята, смотря фильмы, проецируют на себя их героев. Так почему бы не снять фильм не о каком-нибудь супермене, а о наших обычных ребятах, которые погибали за Родину в их возрасте? Пусть посмотрят и примерят на себя этот образ. Если у меня получится именно так снять, то можно считать, что с работой справился.

Донести до молодых правду о войне и кузнецах Победы – вот основная цель Михаила Соловьева. Помогают ему в этом единомышленники – кто сходит вместе с ним к родственникам героев, кто поможет морально, а кто физически – добраться с реквизитом до места съемок, подготовить площадку.

26-летний режиссер проводит уроки мужества в школах Кубани. Фото из личного архива Михаила Соловьева.

26-летний режиссер проводит уроки мужества в школах Кубани. Фото из личного архива Михаила Соловьева.

Снимает свои работы Михаил на зеркальные фотоаппараты. Говорит, это хорошая техника для съемок фильмов. Камерам они не уступают, к тому же подобная техника съемки в чести у известных режиссеров. Так что справляется краснодарец, можно сказать, на раз-два.

- Я уже приступил к съемкам. Какую-то часть «Творцов Победы» отснял, но впереди еще много работы. Монтировать буду сам, поскольку проект очень важный, нельзя допустить неточности, - признается парень.

К слову, эти восемь фильмов будут идти по 15 минут – половина каждой части будет документальной (интервью с историками, ветеранами, родственниками героев), другая половина – художественной (игра актеров). Стоит отметить, что съемки полностью бюджетные – денег актерам Соловьев не платит, да и сам финансовой выгоды не имеет. Наоборот – цикл требует вложений.

Афиша фильма "Творцы невидимого фронта". Режиссер: Михаил Соловьев, 2016.

Афиша фильма "Творцы невидимого фронта". Режиссер: Михаил Соловьев, 2016.

Над вопросом о том, какая история Михаила покорила больше всего, режиссер задумывается. Он говорит, что специально подбирал их таким образом, чтобы невозможно было сравнить. Все герои одинаково мужественны и храбры.

Все истории, выбранные режиссером, равнозначны по силе мужества. Фото: Виталий КАРНАУХ

Все истории, выбранные режиссером, равнозначны по силе мужества.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Истории равнозначны, нет ни сильных, ни слабых. Есть трудности и выбор, который дала жизнь. Герои этих невыдуманных историй не остались в стороне в отношении своей страны, - заключил краснодарский режиссер Михаил Соловьев.

Окончить съемочный процесс он планирует к концу года, дата представления широкой аудитории пока неизвестна.

Отрывок из фильма "Творцы невидимого фронта".Режиссер Михаил Соловьев, 2016.

ИСТОЧНИК KP.RU

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