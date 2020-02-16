«Сердце разрывается!»: женщина полгода не видит двухлетнюю дочь, которую забрал бывший супруг

- Каждый день просыпаюсь с мыслью, что наконец увижу ее! - на глазах у 31-летней Алины Якушевой появляются слезы.

Женщина давно потеряла сон - вот уже полгода она разыскивает свою двухлетнюю дочь Еву. Крошку, по словам матери, похитил 39-летний бывший супруг Дмитрий и возвращать, по всей видимости, не собирается.

Разбежались еще до рождения дочки

Все начиналось с красивых ухаживаний. Через год Дмитрий сделал предложение Алине - пара поженилась. Правда, после штампа в паспорте жизнь резко изменилась. По словам женщины, супруга она стала часто видеть с бутылкой в руках. Из-за пьянства начались ссоры - во время одной из них мужчина поднял на жену руку.

Алина надеется, что все-таки сможет встретиться с дочерью.

- Я тогда уже в положении была. Он сначала ударил меня головой об стену, разбил телефон и выгнал на улицу, - вспоминает Алина. - Беременность была под угрозой. Я даже писала заявление в полицию, но позже забрала. Не до экспертиз было - жизнь малыша важнее.

Женщина подала на развод - супруг не противился. Когда Алина уже официально была не в браке, на свет появилась дочь. Ее назвали Евой. Через несколько месяцев Дмитрий вернулся, попросил прощения и поклялся больше никогда не бить супругу. Но через месяц во время ссоры свое слово не сдержал. Тогда Алина приняла решение уйти окончательно и бесповоротно.

У малышки есть проблемы со здоровьем.

Суд постановил - Ева остается жить с матерью.

- Я не препятствовала его общению с дочерью, он мог видеться с ней, когда угодно. Но, чтобы вы понимали, никакого интереса не было, он редко звонил, чтобы узнать как у нее дела, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Алина Якушева. - Однако он отправился в суд, чтобы добиться официального закрепления встреч с дочерью. Решение было таково - два раза в неделю.

Последняя встреча с мамой

О том, что 24 августа бывший муж задумал неладное, Алина даже не догадалась. Дмитрий забрал дочь на получасовую прогулку, но обратно не вернул, на звонки перестал отвечать. Узнать, где находится малышка, удалось полицейским лишь спустя пять дней. Как выяснилось, мужчина увез девочку в Краснодарский край - правоохранителям сказал, что на море.

На этой машине Еву увезли из Московской области.

- Тем августовским днем была наша последняя встреча с дочерью, - говорит Алина.

После пропажи дочери женщина стала обивать пороги различных инстанций в надежде вернуть дочь.

Видеообращение Алины Якушевой.

- К сожалению, в возбуждении уголовного дела мне отказали, сославшись на отсутствие состава преступления. Он - законный отец и имеет право быть с дочкой. На то, что с Евой не вижусь я, словно закрыли глаза, - продолжает мать девочки.

По последним данным, Ева находится в Горячем Ключе. Именно там кроху видели местные жители. Кроме того, в этом городе Дмитрий по дубликату свидетельского рождения прописал дочь. Правда, позже выяснилось, что по указанному адресу находится строительная площадка.

Дмитрий по дубликату свидетельского рождения прописал дочь... на стройке.

- Он просто скрыл от суда, что у Евы есть регистрация в Московской области. Сейчас он пытается выставить меня в плохом свете перед органами опеки и правоохранителями. Постоянно меня съемные квартиры и не выходит на связь, - плачет Алина. - Больше всего я переживаю за дочь, у которой есть проблемы со здоровьем. Дело в том, что у нее задержка речевого развития, повышенное внутричерепное давление и синдром мышечной дистонии. Пока она была со мной, мы постоянно наблюдались у врача, делали необходимые процедуры. Сейчас, скорее всего, дочь не получает должного лечения. Я даже не знаю, жива ли она...

Пропавшая Ева Якушева.

Сейчас Алина Якушева ждет от суда документа, который позволит вместе с приставами вернуть дочь домой.

ВАЖНО!

Алина просит всех наравнодушных сообщать любую информацию о дочери или о бывшем супруге по телефону - 8-926-147-46-47.