«Мест на борту нет»: Пассажирка рейса Сочи — Екатеринбург с билетами на руках не попала на самолет

Неприятный инцидент с Евгенией Чепчуговой произошел в аэропорту Сочи. Девушка должна была лететь в Екатеринбург к родным. Билеты на рейс купила заранее - еще 3 января. Вот только в назначенное время на борт так и не поднялась.

- К стойке регистрации я подошла за полтора часа до вылета, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Евгения Чепчугова. - Мне отвечают, что я подождала, так как произошел какой-то сбой в системе, из-за чего просто не могут распечатать мой посадочный талон.

Через 15 минут девушка снова подошла к стойке регистрации, однако все без изменений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/761092" frameborder="0"></iframe> Представитель авиакомпании рассказывает пассажирам о рейсе, на котором они смогут улететь.

- Чуть позже мне заявили, что мне не печатают посадочный, так как я не покупала место в самолете. Якобы места на меня не хватило. И то, что я покупала билет за два месяца, не имеет никакого значения. Честно сказать, я ранее с таким не сталкивалась, место на борту никогда не покупаю, так как мне неважно, где лететь, - продолжает Евгения. - Что интересно, на том самолете летела моя знакомая. Место она заранее не покупала, тем не менее на борт ее пустили.

В этот момент девушка заметила на соседней стойке других пассажиров, которые летели в Екатеринбург. Им, как и Евгении, якобы тоже не хватило место на борту.

Через время к пострадавшим пассажирам подошла представительница авиакомпании. Она заявила, что проблема произошла по вине самих людей, так как они покупали билеты на сторонних сайтах.

- Но дело в том, что билеты как раз-таки приобретались на официальном сайте. Более того, его видят на компьютере, но не могут скопировать номер брони, - продолжает возмущенная пассажирка. - В итоге, прождав еще полчаса, нам сказали, что места на самолете есть, но из-за технической проблемы мы не сможем улететь на этом самолете. Я летела к родным, свои планы пришлось немного подвинуть, но, например, была пассажирка, которая из-за ошибки пропустила экзамен.

В самолете Евгения оказалась лишь спустя сутки, правда, уже на борту другой авиакомпании.

Пострадавших пассажиров пообещали пересадить на ближайший прямой рейс другой авиакомпании. Люди должны были вылететь 15 февраля в 15:00. Но из-за непогоды рейс задержался - его перенесли на 22:50.

- Когда я наконец зашла в самолет и села на свое место, смогла выдохнуть. Хоть и через сутки, но я все-таки прилетела в Екатеринбург, - добавляет Евгения. - Правда, теперь переживаю, как буду возвращаться обратно. Я заранее купила билеты в Сочи на 25 февраля. Правда, в этот раз из-за работы, сутки точно ждать не смогу.