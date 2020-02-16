Родственница новороссийцев, погибших во время шторма в Ялте: «Спасателей долго не было! Но приехав, помочь не смогли»

Эта страшная трагедия произошла 5 февраля в Крыму. Именно здесь в районе пляжа «Ласточкино гнездо» волной накрыло мужчину и девушку - их унесло в море. Как сообщал министр чрезвычайных ситуаций Республики Сергей Шахов, к поисковым работам привлекли водолазов и рыболовецкие суда. Но пострадавших спасти не удалось.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

Как стало известно, в тот февральский день погибли 42-летний Руслан А. и 18-летняя Полина А. из Новороссийска. Супруга мужчины и мать девушки рассказала в соцсетях шокирующие подробности гибели своих близких. По ее словам, официальная информация была недостоверна.

- Я, муж, дочь и сын приехали в Крым 4 февраля отдохнуть на несколько дней. 5-го числа ребенок захотел посмотреть на «Ласточкино гнездо», - рассказывает убитая горем Мария А. - В интернете посмотрели погоду, стоял дождь, но штормового предупреждения в этот день не было. Накануне ночевали в гостинице, где вечером работал телевизор, там об этом не было никакой информации.

На пляже, по словам женщины, ничего не предвещало беды.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

- Так получилось, старшая дочь с мужем оказались на причале, где не было никаких ограждений и знаков, что гулять запрещено. Когда они возвращались к берегу с ног их забила волна - они оказались в воде, - продолжает Мария. - На мои крики о помощи с соседнего пирса выбежали двое парне, которые вынесли два круга и кинули им. Мужу круг докинуть не смогли, а дочери удалось схватиться за него, лишь проплыв несколько метров.

Спасателей, по словам Марии, долгое время не было, но, приехав, помощь оказать не смогли. Тела родных вытащили из воды спустя два часа.

- Утверждают, что был готов к вылету вертолет. Но где он был все это время? Почему не спас людей? - недоумевает женщина. - Когда дочь достали на корабль, она была без сознания, но сердечко еще билось. Правда, в порт к телам близких, даже в сопровождении полиции, меня не пустили. Есть много нюансов в этом деле. Мне бы хотелось, чтобы виновные были наказаны.