Весна придет раньше срока: на Кубани к среде обещают +14 градусов

Весна на Кубань, похоже, придет раньше срока. Таким греющим душу прогнозом радуют жителей Краснодарского края синоптики. А все потому, что в регионе установился антициклон, а значит рабочая неделя будет облачной.

Как сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр, в понедельник, 17 февраля, в регионе ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью лишь опустится до двух градусов мороза, лишь в юго-восточных предгорьях отметки достигнут минус 8 градусов. Днем 17-го числоа воздух прогреется до 7-9 градусов, в отдельных районах до +12.

- На Черноморском побережье усилится ветер. Сильные порывы до 17-22 метров в секунду возможны на участке Анапа - Геленджик, - говорят метеорологи. - Однако температура воздуха ночью +1-3, днем +9-11 градусов.

В кубанской столице ночью 17 февраля ожидается 1 градус мороза, днем потеплеет до 7-9 градусов со знаком плюс.

А вот во вторник и среду температура воздуха порадует всех жителей Кубани. Ночью термометры покажут около нуля, местами в восточной половине края возможны небольшие морозы до 5 градусов. Днем отметки поползут вверх - в отдельных районах Кубани, в том числе и в Краснодаре, ожидается до +14 градусов.

На Черноморском побережье 18 и 19 февраля по-прежнему будет ветрено - порывы достигнут 17-22 метров в секунду. Однако температура воздуха уже положительная - 4-6 градусов тепла, днем поднимется до +12.

Самая приятная новость - небольшие осадки ожидаются лишь к выходным. Так что на ближайшую неделю можно припрятать пуховик и зонты.