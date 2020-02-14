2020-02-14T12:33:20+03:00
Происшествия

Таджика-трансвестита не пустили в самолет "Москва-Краснодар"

Яркая девица с накладными ресницами по паспорту значилась 25-летним Таиром Назаровым [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Девушка убеждала сотрудников аэропорта, что она и есть Таир Назаров. Фото: скриншо видеоДевушка убеждала сотрудников аэропорта, что она и есть Таир Назаров. Фото: скриншо видео
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В одном из столичных аэропортов перед вылетом в Краснодар сотрудники остановили для проверки документов красивую брюнетку на высоченных каблуках.

- Предъявите паспорт, пожалуйста, - вежливо спросили они.

Девушка протянула его наманикюренными пальцами. Служители аэровокзала опешили. В документе, удостоверяющем личность, значился совершенно другой человек.

- Подождите! В паспорте - мужчина, а вы - женщина.

Таджика-трансвестита сняли с рейса Москва - Краснодар.

Брюнетка заметалась, глядя по сторонам и манерно "цыкая". Эти движения головы оголяли длинные сережки со сверкающими камнями в ее ушах.

- Мама позвони! Чтобы она сказала, что я это, - не очень четко и с сильным акцентом говорила девица.

Но сотрудники аэропорта стояли на своем.

- Причем здесь мама? Мама - это заинтересованное лицо.

Девушка начала нервничать еще больше.

- Пошли тогда отпечатки возьмешь, - заявила она\он.

До выяснения личности в Краснодар Таир Назаров (так по паспорту звали пассажира) так и не улетел. Видимо, в Москву молодой человек прибыл еще в своем старом обличье. Осталось только поменять паспорт на родине - в Таджикистане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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