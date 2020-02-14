Таджика-трансвестита не пустили в самолет "Москва-Краснодар"
В одном из столичных аэропортов перед вылетом в Краснодар сотрудники остановили для проверки документов красивую брюнетку на высоченных каблуках.
- Предъявите паспорт, пожалуйста, - вежливо спросили они.
Девушка протянула его наманикюренными пальцами. Служители аэровокзала опешили. В документе, удостоверяющем личность, значился совершенно другой человек.
- Подождите! В паспорте - мужчина, а вы - женщина.
Таджика-трансвестита сняли с рейса Москва - Краснодар.
Брюнетка заметалась, глядя по сторонам и манерно "цыкая". Эти движения головы оголяли длинные сережки со сверкающими камнями в ее ушах.
- Мама позвони! Чтобы она сказала, что я это, - не очень четко и с сильным акцентом говорила девица.
Но сотрудники аэропорта стояли на своем.
- Причем здесь мама? Мама - это заинтересованное лицо.
Девушка начала нервничать еще больше.
- Пошли тогда отпечатки возьмешь, - заявила она\он.
До выяснения личности в Краснодар Таир Назаров (так по паспорту звали пассажира) так и не улетел. Видимо, в Москву молодой человек прибыл еще в своем старом обличье. Осталось только поменять паспорт на родине - в Таджикистане.
ИСТОЧНИК KP.RU