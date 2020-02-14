2020-02-14T15:41:46+03:00
Общество

«В загс не пошли, поженились по армянским традициям»: на Кубани продавец мяса взял в жены 15-летнюю школьницу

В первую брачную ночь девочка забеременела [эксклюзив «КП», фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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О необычной «свадьбе», которая произошла под носом, жители станицы услышали лишь недавно.О необычной «свадьбе», которая произошла под носом, жители станицы услышали лишь недавно.
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Варениковская, что находится в Крымском районе, - станица, больше похожая на маленький город. С каждым годом в поселение перебираются все больше людей, мечтая о спокойствии сельской жизни. Несмотря на это, как и прежде, все станичники друг с другом знакомы, о жизни соседей всегда в курсе. Правда, о необычной «свадьбе», которая произошла у них под носом, услышали лишь недавно. А когда узнали, что невеста только год назад получила паспорт, обомлели.

Карине (имя изменено) - всего 15 лет. Замуж она пошла, как рассказали соседи – по армянским традициям. То есть ее украли и увезли в другой город. Жениху, который стал теперь мужем, 24 года.

Свою "супругу" парень не показывает, зато активно делится своими фотографиями.

Свою "супругу" парень не показывает, зато активно делится своими фотографиями.

- Паренек точно не местный, у нас своих в лицо знают. Свадьба, скорее всего, тихая была, либо в другой станице, - рассказывают соседи семьи. - Девочку мы не видели с прошлой осени. Недавно вспоминали о ней, подумали, что в колледж поступила да и уехала. А оказывается, в конце октября замуж выскочила! Вроде как по армянским традициям все прошло, наверное, девчонку украли.

Но, как оказалось, Карина ушла из отчего дома по своей воле. Благословение на союз дали обе стороны и, похоже, родителей ничуть не смутил возраст девушки.

Ее супруг, 24-летний анапчанин Артур Т. (имя изменено - Авт.), вместе с родителями торгует мясом в магазине. Парень ездит на дорогой иномарке, часто встречается с друзьями в кафе - бизнес у него идет в гору, так что пара для девушки отличная.

Парень ездит на дорогой иномарке.

Парень ездит на дорогой иномарке.

Но спустя полтора месяца после свадьбы Карина загремела в больницу.

- В дежурную часть позвонила работница городской больницы Анапы и сообщила, что в отделение поступила 15-летняя девушка, которая не учится в школе. Она была на 5-й неделе беременности. Поступила с выкидышем, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Во время проверки было установлено, что брак между несовершеннолетней и 24-летним парнем не оформлялся в органах ЗАГС. Тем не менее, после празднования бракосочетания, по обоюдному согласию девушка вступила в половую связь с парнем.

Противоправные действия, по словам Карины, в отношении нее не совершались.

- Девочка окончила 9 классов, ей был выдан аттестат. Поэтому на данный момент она не числится в списках ни одной из школ, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Варениковского сельского поселения. - Что касается семьи, то она характеризуется исключительно положительно. На учете никогда не состояла, в поле зрения различных служб не попадала.

В администрации поселения дали добро на этот союз.

В администрации поселения дали добро на этот союз.

Родители девушки занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции. С их слов, ранние браки для их культуры абсолютно нормальны. А сами Карина и Артур познакомились еще летом 2019-го, тогда же влюбились друг в друга.

- Нашу дочь очень хорошо приняли в той семье, - признались мама и отец школьницы.

Тем не менее закрыть глаза на произошедшее правоохранители не могут. В России, если молодой человек знал о возрасте девочки и все равно вступил с ней в интимную связь, возбуждают уголовное дело. Не стала исключением и эта пара. Сейчас краевой Следком ведет расследование. А тем временем жених и невеста живут вместе в доме под Анапой и вовсю готовятся к росписи, на этот раз официальной.

Мужчина может избежать уголовного наказания.

Мужчина может избежать уголовного наказания.

- Эта пара к нам приходила, они просили дать разрешение на официальную регистрацию брака. В конце февраля у девушки день рождения - ей исполняется 16 лет, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Варениковского сельского поселения. - Мы выдали им постановление о снижении брачного возраста на основании документов: официальное согласие родителей (обе стороны) на вступление в брак, справка от врачей о том, что она была беременна.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Тюремного срока парень может избежать

- В подобных случаях дело возбуждается по ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если девушка дает показания в защиту молодого человека, то есть шанс избежать уголовного наказания, - говорит «КП» - Кубань» управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов. - Для этого молодым людям необходимо вступить в брак и работать над прекращением дела в связи с тем, что преступление перестало быть общественно опасными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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