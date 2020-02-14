Николай Осадчий - в Госдуме: России нужен сплав государственной силы и социальной справедливости!

- Уважаемые товарищи, коллеги! 75 лет назад завершилась Ялтинская международная конференция руководителей союзных держав. Сталин, Черчилль и Рузвельт обсудили принципы послевоенного мирового устройства. И эти принципы никто не смел оспорить почти полвека, пока их гарантом был Советский Союз с его международным авторитетом и военно-промышленным потенциалом.

В эти же февральские дни, только двумя годами раньше, после Сталинграда, Красная Армия освобождала Дон и Кубань. Так, 12 февраля от оккупантов был очищен Краснодар, 13-14 февраля – Ростов-на-Дону.

Война и Победа – это наш государственный рубеж, который нельзя сдавать. Мы дружно провозгласили: нет – зарубежным фальсификаторам. И даем жесткий отпор – на всех уровнях.

Но внутри страны такой четкой позиции, к сожалению, нет, и в результате мы регулярно слышим и видим неправду.

Порой мы слышим официальные речи, в которых нет ни слова о «Советском Союзе» и о «Красной Армии». А драпировки на ленинском Мавзолее 9 мая и попытки запрета Знамени Победы и портретов Сталина на мероприятиях – это разве не отход от исторической Правды?

Депутаты нашей фракции уверены: чем дольше такое будет продолжаться, тем уязвимее будут позиции России! Ведь Ленин и Сталин – это руководители страны, которая переборола хищного фашистского зверя. За короткий срок были преодолены огромные разрушения – и это тоже следствие массового народного подвига, грамотного и ответственного управления страной, советской идеологии равенства и братства народов.

Советский народ явил миру небывалый патриотизм и героизм. В одном строю сражались граждане СССР всех национальностей, большевики, атеисты, христиане и мусульмане, казаки и священники. Но фундаментом этого общенародного порыва была именно государственная система, плановая экономика. Именно она дала в руки солдатам оружие и лучшую технику, хлеб и боеприпасы, обеспечила медицину, возвращающую в строй.

Это и есть системная Правда о войне, без которой любые факты, вырванные из конкретных условий, превращаются в домыслы.

Почему об этом приходится говорить снова и снова? Потому, что без усвоения исторических уроков сегодня невозможно правильно строить социальные и экономические основы государства, отражать их в Конституции.

Наши текущие конституционные проблемы заключаются не только в формулировках Основного Закона, но и в том, как выстроен механизм их практической реализации.

Возьмем, к примеру, положение о «социальном государстве». Ряд норм, связанных с ним, реализуются далеко не в полной мере.

Вот статья 37 (часть 1) – «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». Но где рабочие места, например, в сельской местности, в малых городах? Если не выполнена задача о создании 25 миллионов новых квалифицированных рабочих мест, то тогда как могут трудоустроиться граждане России, тем более по выбранной специальности?

Статья 41 (часть 2) – о бесплатности медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях. Но при наличии этой статьи уже треть от общих расходов на здравоохранение несут непосредственно сами граждане. Из-за хронического недофинансирования системы здравоохранения мы имеем дефицит кадров и лекарств, нехватку средств «Скорой помощи», преждевременную смертность.

Статья 43 (части 2,3) – о гарантиях дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования и о праве каждого гражданина на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном учреждении. Но куда движется число бюджетных мест в вузах, растет или падает? А каково качество высшего образования, которое разрушают «болонскими реформами», формирующими – по заказу транснациональных корпораций – «не творца, а потребителя»?

Статья 55 (часть 2) – «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». А что такое «пенсионная реформа», которая совершенно очевидно ущемила интересы подавляющего большинства населения? Вместо создания условий для развития экономики, научно-технического прогресса и создания новых рабочих мест государство повысило возраст выхода на пенсию.

Лучше всего реализованы статьи, связанные с отношениями собственности: частная собственность, закрепленная в Конституции первой во всех статьях, начиная с использования природных ресурсов, явно доминирует над остальными формами собственности, включая государственную, и в реальности. Но это отвечает интересам небольшой части общества, а значит, никак не укрепляет основ государства.

Поэтому КПРФ давно требует – как смены реального курса движения страны, так и серьезного «ремонта» Конституции. И сейчас, реагируя на президентскую инициативу, наша партия предложила ряд своих поправок, – прежде всего, по экономическим и социальным основам государства.

Мы убеждены, что главной целью конституционных изменений должна быть реализация интересов большинства граждан России. Гарантии этих интересов должны быть четко прописаны в Конституции, а также подкреплены столь же четко выстроенными механизмами их осуществления в реальной жизни.

Чтобы все это было как следует, без спешки, всесторонне проработано, необходимо создать и включить такой институт, как Конституционное Собрание. Закон об этом ранее вносился нашей фракцией.

И, кроме того, мы – за то, чтобы по всем ключевым вопросам был проведен полноценный Референдум. Главное слово должен сказать сам народ России.

Коллеги! Вчера Россия и весь русский мир прожили очередной День памяти А. С. Пушкина. Творчество великого русского поэта – это и тонкая гражданская лирика, и эпос, глубинная народность…

«Народ безмолвствует» – такова заключительная строчка-ремарка исторической драмы «Борис Годунов». «Дворцовые перевороты» и борьба за власть мало интересуют простых людей. До поры до времени. Но их молчание красноречиво. Уж если народ соберется с силами и скажет свое слово, тогда только держись.

В нашей истории был и пугачевский бунт, о котором, кстати, тоже прекрасно написал Пушкин – в своей «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке». Была и радикальная народная революция, и Гражданская война.

Не стоит забывать и то, что именно красный социальный проект большевиков во главе с Лениным прекратил Гражданскую войну, покончил с угрозой растаскивания России на куски, обуздал стихийную энергию народа и направил ее в созидательное русло.

Об этом в свое время (1937-38 гг.) емко сказал даже такой серьезный критик большевизма, как русский философ-эмигрант Николай Бердяев: благодаря большевизму «произошло соединение воли к социальной правде с волей к государственному могуществу».

Именно такой баланс – социальной справедливости и государственной силы – нужен гражданам Российской Федерации и в нашем столетии!