Где провериться на рак: в Краснодарском крае началась «Неделя мужского здоровья»

Предупрежден - значит, вооружен. Врачи не устают повторять, что обнаруженные на ранней стадии болезни гораздо легче поддаются лечению. И рак не исключение. Правда, распознать заразу сразу человеку удается далеко не всегда.

- К сожалению, онкозаболевания протекают бессимптомно вплоть до последних стадий. И чаще всего это уже не симптомы самой опухоли, а осложнения ее проявления, - говорит главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко. - Вот почему так важна ранняя диагностика.

Чтобы помочь жителям Кубани распознать врага, устраиваются специальные акции. Их главная цель - выявить злокачественное новообразование.

Терапевт может выписать вам направление на анализ крови.Фото: Мария ЛЕНЦ

С 17 февраля стартовала «Неделя мужского здоровья». Продлится она вплоть до 21-го числа. Человеку, желающему проверить свое здоровье, нужно лишь прийти в поликлинику и подойти в регистратуру. Там девушка вас направит к урологу, стоматологу и терапевту. Никаких предварительных записей нет.

- Всю эту неделю у мужчин врачи будут осматривать кожу, состояние слизистых оболочек, лимфоузлы, предстательную железу и прямую кишку, - рассказывают в минздраве Краснодарского края.

Если у медика возникает подозрение на наличие опухоли, пациента направят к специалистам-онкологам.

Дополнительные обследования, в том числе УЗИ, помогут выявить новообразование.Фото: Алексей ФОКИН

Со 2 по 6 марта пройдет «Неделя женского здоровья», на которую приглашают представительниц прекрасного пола. Женщин направят к тем же специалистам, что и мужчин, правда, вместо уролога обследовать будет гинеколог.

- Специалисты проведут обследования кожи, щитовидной железы, слизистых оболочек, лимфоузлов, молочных желез и шейки матки, - добавляют в минздраве края.

НА ЗАМЕТКУ

Попасть на прием к специалистам бесплатно и без направления рекомендуют всем мужчинам. Особенно необходимо это тем, кто старше 50 лет. Именно эта возрастная группа, по словам медиков, находится в зоне риска.

Обследования на онкозаболевания советуют проходить женщинам старше 40 лет. Дамы также могут обратиться за консультацией в свою поликлинику по месту жительства.

ВАЖНО!

В среднем осмотр длится 15 минут у женщин и 12 минут у мужчин. Осматривается и пальпируется: кожа, щитовидная железа, состояние наружных слизистых оболочек (полости рта, влагалища, анальная область), лимфоузлы, молочные железы, берется мазок на атипичные клетки с шейки матки.

АЛЛО!

Уточнить все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии кубанского минздрава: 8-800-200-03-66 (круглосуточно).

БУДЬ В КУРСЕ

На Кубани работают пять онкодиспансеров. Именно сюда направляют терапевты пациентов для более детального обследования.

Краснодар, Клинический онкологический диспансер №1

Адрес: ул. Димитрова, 146.

Телефон: 8 (861) 233-66-04.

Новороссийск, Онкологический диспансер № 3

Адрес: ул. Лейтенанта Шмидта, 7

Телефон: 8 (861) 764-59-36

Сочи, Онкологический диспансер № 2

Адрес: ул. Дагомысская, 38

Телефон: 8 (862) 261-43-93

Ейск, Онкологический диспансер № 4

Адрес: ул. Энгельса, 156

Телефон: 8 (861) 323-06-84

Армавирский онкологический диспансер

Адрес: ул. Маршала Жукова, 177

Телефон: 8 (861) 373-88-52