2020-02-17T12:46:21+03:00
Общество

Вторая жизнь Вишняковского сквера: вместо гостиницы тут будут детские площадки

Власти кубанской столицы отсудили парк у частника, имевшего свои планы на природный уголок
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Вишняковский сквер станет единым. Фото: пресс-служба администрации КраснодараВишняковский сквер станет единым. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

Со дня на день за забором, который делил действующий Вишняковский сквер пополам, начнутся масштабные работы по благоустройству. В прошлом году горожане отдали предпочтение этой зеленой зоне по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

- Когда-то это был большой сквер, который в свое время был разделен на 2 части. Одна часть ушла в частные руки, там планировалось строительство гостиницы. При поддержке губернатора Краснодарского края мы провели серьезную работу по возврату этого земельного участка. Победили в судах, доказали правоту, что это все-таки территория общего пользования, она не могла быть отчуждена из сквера «Вишняковский», - напомнил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам градоначальника, благоустройство сквера, остававшегося еще недавно за строительным забором, начнется в марте.

- Мы планируем сделать его лучше, чем был до отчуждения, - подтвердил планы Евгений Первышов.

Площадь фронта работ - 9400 квадратных метров.

- Новая проектируемая часть делится на следующие зоны: зоны пешеходных путей, зона открытой плоскостной спортивной площадки, зона размещения детского игрового комплекса, зона размещения скейтборд-боула и зона размещения гостевых автостоянок для посетителей (ориентировочно будет 48 машиномест), - продемонстрировала проект начальник отдела проектирования городской среды МКУ «Центр озеленения и экологии» Елена Никонец. - Озеленение составляет 3250 кв. м, из них большой упор сделан на хвойные деревья, которых будет 87, а также 64 лиственных дерева, порядка 3000 кустарников и 2,5 тыс. кв. м составят газонные покрытия.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Пустырь планируют засадить хвойными деревьями. Ели и пихты станут его основой. Дальше - лиственные и кустарники.

Здесь также появятся детские и спортивные площадки.

Кроме того, рядом с новой зеленой зоной распланируют просторную парковку.

Заключить контракт в подрядчиком в мэрии планируют уже в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад
«Сложно поверить, что еще два месяца назад этот вирус, поглотивший сейчас все внимание СМИ, финансовых рынков и политиков, был нам абсолютно неизвестен», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
Новости 24
В Санкт-Петербурге полицейские задержали жителя Кубани, находившегося в федеральном розыске
На пляже Ривьера в Сочи развернулась масштабная реконструкция
В онкодиспансерах Краснодарского края состоялся День открытых дверей
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
В Сочи родители выпускников сдадут ЕГЭ по истории
На Кубани водитель «Волги» влетел в электроопору
На Кубани женщина умерла от перитонита из-за застрявшего в теле фаллопротеза
В Сочи врачи спасли пациентку с синдромом Лайелла
Мемориал погибшим воинам отреставрировали в Динском районе
В Сочи на территории детсада шестилетняя девочка нашла закладку наркокурьеров
В лесопосадке у трассы в Тимашевском районе обнаружили тело женщины
На Кубани обнаружили обгоревшие человеческие кости
В Курганинском районе мужчина убил знакомого, который обвинил его в краже телефона
Пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета Санкт-Петербург - Сочи
Администрация Краснодара восстановит дом купца Лихацкого
В Краснодаре пройдут соревнования по стрельбе из боевого ручного оружия