Вторая жизнь Вишняковского сквера: вместо гостиницы тут будут детские площадки

Со дня на день за забором, который делил действующий Вишняковский сквер пополам, начнутся масштабные работы по благоустройству. В прошлом году горожане отдали предпочтение этой зеленой зоне по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

- Когда-то это был большой сквер, который в свое время был разделен на 2 части. Одна часть ушла в частные руки, там планировалось строительство гостиницы. При поддержке губернатора Краснодарского края мы провели серьезную работу по возврату этого земельного участка. Победили в судах, доказали правоту, что это все-таки территория общего пользования, она не могла быть отчуждена из сквера «Вишняковский», - напомнил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам градоначальника, благоустройство сквера, остававшегося еще недавно за строительным забором, начнется в марте.

- Мы планируем сделать его лучше, чем был до отчуждения, - подтвердил планы Евгений Первышов.

Площадь фронта работ - 9400 квадратных метров.

- Новая проектируемая часть делится на следующие зоны: зоны пешеходных путей, зона открытой плоскостной спортивной площадки, зона размещения детского игрового комплекса, зона размещения скейтборд-боула и зона размещения гостевых автостоянок для посетителей (ориентировочно будет 48 машиномест), - продемонстрировала проект начальник отдела проектирования городской среды МКУ «Центр озеленения и экологии» Елена Никонец. - Озеленение составляет 3250 кв. м, из них большой упор сделан на хвойные деревья, которых будет 87, а также 64 лиственных дерева, порядка 3000 кустарников и 2,5 тыс. кв. м составят газонные покрытия.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Пустырь планируют засадить хвойными деревьями. Ели и пихты станут его основой. Дальше - лиственные и кустарники.

Здесь также появятся детские и спортивные площадки.

Кроме того, рядом с новой зеленой зоной распланируют просторную парковку.

Заключить контракт в подрядчиком в мэрии планируют уже в марте.