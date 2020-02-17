Погода 23 февраля 2020 в Краснодарском крае: праздничный уикенд будет располагать к прогулкам

На Кубани как будто весна. На неделе, с 17 по 21 февраля, метеорологи обещают потепление до +17 градусов.

- Это еще не весна. Это так называемые февральские окна, - сообщил «КП» - Кубань» заместитель главного метеоролога Краснодарского края Андрей Бондарь.

По словам специалиста, теплая, почти весенняя погода, установится не на всей территории Краснодарского края. А лишь на его предгорных и причерноморских районах.

- В Краснодаре, к примеру, прогреется не выше +8 градусов. И эти температуры абсолютно соответствуют климатическим нормам, - пояснил Бондарь.

Более того, в кубанской столице ближе к пятнице, 21 февраля, ждут дождь. К счастью, настроение на праздничные выходные, посвященные Дню защитника Отечества, он испортить не успеет. В воскресенье, 23 февраля, погода в Краснодарском крае наладится.

- Можно смело планировать прогулки. Мы ждем, что будет солнечно и тепло, - пообещал Андрей Бондарь.

Надо сказать, тем не менее весна обосновываться на кубанских просторах не торопится. По словам метеоролога, все показатели свидетельствуют о том, что ранней она не будет.

- Да, в марте будет несколько теплых и солнечных дней. Но ночи по-прежнему будут морозными, а дни прохладными. И лишь в апреле, мы надеемся, что придет стабильное тепло, - говорит Бондарь.