2020-02-17T15:34:07+03:00
Общество

Погода 23 февраля 2020 в Краснодарском крае: праздничный уикенд будет располагать к прогулкам

Однако такая погода в феврале — это еще не весна, предупреждают синоптики
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Первые цветы на Кубани уже начали появлятьсяПервые цветы на Кубани уже начали появляться
Изменить размер текста:

На Кубани как будто весна. На неделе, с 17 по 21 февраля, метеорологи обещают потепление до +17 градусов.

- Это еще не весна. Это так называемые февральские окна, - сообщил «КП» - Кубань» заместитель главного метеоролога Краснодарского края Андрей Бондарь.

По словам специалиста, теплая, почти весенняя погода, установится не на всей территории Краснодарского края. А лишь на его предгорных и причерноморских районах.

- В Краснодаре, к примеру, прогреется не выше +8 градусов. И эти температуры абсолютно соответствуют климатическим нормам, - пояснил Бондарь.

Более того, в кубанской столице ближе к пятнице, 21 февраля, ждут дождь. К счастью, настроение на праздничные выходные, посвященные Дню защитника Отечества, он испортить не успеет. В воскресенье, 23 февраля, погода в Краснодарском крае наладится.

- Можно смело планировать прогулки. Мы ждем, что будет солнечно и тепло, - пообещал Андрей Бондарь.

Надо сказать, тем не менее весна обосновываться на кубанских просторах не торопится. По словам метеоролога, все показатели свидетельствуют о том, что ранней она не будет.

- Да, в марте будет несколько теплых и солнечных дней. Но ночи по-прежнему будут морозными, а дни прохладными. И лишь в апреле, мы надеемся, что придет стабильное тепло, - говорит Бондарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад
«Сложно поверить, что еще два месяца назад этот вирус, поглотивший сейчас все внимание СМИ, финансовых рынков и политиков, был нам абсолютно неизвестен», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
Новости 24
В Краснодаре байкер украл 20 айфонов из магазина электроники
Вице-мэров Геленджика наказали за езду на служебных авто по выходным
В Анапе отельер похитил землю у государства на 60 миллионов рублей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Господдержку животноводства на Кубани увеличат до 2 млрд рублей
Для Краснодара больше не будут закупать трехсекционные трамваи
Пьяная краснодарка пыталась спуститься с 6 этажа по простыне
Свалки мусора в Краснодаре будут искать с помощью квадрокоптера
Крупнейший мультилокальный холдинг в России «Комсомольская правда» (филиал в Сочи и Краснодаре)
В Краснодаре парня осудили на 12 лет за убийство возле караоке-клуба в Туапсе
Кубанские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате мира по конькобежному спорту
В Санкт-Петербурге полицейские задержали жителя Кубани, находившегося в федеральном розыске
На пляже Ривьера в Сочи развернулась масштабная реконструкция
В онкодиспансерах Краснодарского края состоялся День открытых дверей
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
В Сочи родители выпускников сдадут ЕГЭ по истории
На Кубани водитель «Волги» влетел в электроопору
На Кубани женщина умерла от перитонита из-за застрявшего в теле фаллопротеза
В Сочи врачи спасли пациентку с синдромом Лайелла
Мемориал погибшим воинам отреставрировали в Динском районе
В Сочи на территории детсада шестилетняя девочка нашла закладку наркокурьеров
В лесопосадке у трассы в Тимашевском районе обнаружили тело женщины
На Кубани обнаружили обгоревшие человеческие кости
В Курганинском районе мужчина убил знакомого, который обвинил его в краже телефона
Пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета Санкт-Петербург - Сочи
Администрация Краснодара восстановит дом купца Лихацкого
В Краснодаре пройдут соревнования по стрельбе из боевого ручного оружия