Старейший пляж Сочи обретет новую жизнь

Если в данном случае уместны сравнения на военно-морскую тематику, пляж Ривьера в Сочи - настоящий флагман среди местных прибрежных территорий. Пляж ведет свою историю с далекого 1909 года, когда на Хлудовской стороне тогдашнего посада Сочи начал функционировать санаторий "Кавказская Ривьера"- уникальный по своему техническому оснащению и инженерным решениям курортный комплекс. Это место называли "жемчужиной Черноморья".

Фото pastvu.com Ривьера, 1951 год

После революции санаторий, вместе с пляжем и приморской набережной, передается профсоюзам. Так продолжается до 1990-х годов, когда контроль над курортным комплексом получил частный инвестор, не слишком, впрочем, заботившийся о содержании территории.

В результате уже к середине 90-х приморскую набережную было не узнать. Многие десятки разношерстных и хаотично разбросанных кафе, ларьков и палаток вырастали здесь, как грибы после дождя. Дошло до того, что, находясь буквально в 30-40 метрах от пляжной полосы, море стало невозможно увидеть. Это продолжалось много лет, прежние сочинские администрации неоднократно обещали привести территорию в порядок, однако в реальности мало что менялось.

Фото МКУ "Инком"

И вот в октябре 2019 года мэрия Сочи под руководством нового главы-Алексея Копайгородского в связи с многочисленными обращениями горожан организовала масштабные работы по возрождению старейшего курортного пляжа.

К середине февраля 2020 года на территории снесены более 35 незаконных объектов торговли и общепита, в результате чего новую жизнь получил сквер в верхней части набережной.

Фото МКУ "Инком"

Внизу,ближе к морю, появятся обширные зеленые зоны, клумбы, а также спортивные площадки. Новым элементом набережной станет лестница шириной 24 метра при входе на пляж, оборудованная современными пандусами.Первый этап реконструкции планируется завершить уже к 1 июня.

- Один из главных запросов жителей – это удобные и комфортные набережные. Город разработал концепцию развития прибрежных территорий и «Ривьера» занимает в ней одну из ключевых позиций. Сегодня завершён подготовительный этап – расчищена территория верхней набережной, которая более 30-ти лет была заставлена торговыми павильонами, закрывающими вид на море. На этой неделе стартует масштабная работа, итогом которой к лету 2021 года станет современная прогулочная зона с видом на море и новый пешеходный мост через реку Сочи,- рассказал "КП-Кубань" мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Фото МКУ "Инком"

В итоге в центре Сочи появится большая прогулочная зона у моря шириной от 10 до 25 метров и протяженностью около 4 километров-от Ривьеры до сочинского цирка.

А осенью 2020 года строители приступят к возведению нового пешеходного моста длиной 50 метров через реку Сочи, для того чтобы создать сквозную прогулочную зону между пляжами Ривьера и Маяк. Сейчас для того, чтобы попасть с одного пляжа на другой, требуется следовать в обход около 2 километров.

Полностью работы планируется завершить к июню 2021 года.