2020-02-18T08:35:39+03:00
Общество

В Краснодаре орудуют лжегазовики: «КП» выяснила, как определить мошенника

Простые правила, которыми не стоит пренебрегать
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
К людям приходят подготовленные мошенники. Фото: Архив "КП"К людям приходят подготовленные мошенники. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Семья краснодарцев Макаровых рассказали «КП»-Кубань», как попались на крючок мошенников. Схема, которой, казалось бы, уже лет сто, банальна: в дверь квартиры позвонил человек в синей форме, на которой красовалась неброская наклейка «Краснодаргоргаз». Предъявил удостоверение сотрудника, вошел в квартиру под предлогом проверки газового оборудования.

- Человек очень профессиональный. После проверки предложил установить счетчик. Ну, все ж дешевле платить будет за газ по нему. Я согласился, заплатив за него при этом около 15 тысяч рублей, - говорит потерпевший.

При этом лже-сотрудник заявил, что он сможет решить вопрос установки без лишних очередей и бумажной волокиты. Дал свой номер телефона на случай, если возникнут вопросы. Разумеется, подобная открытость и вроде как человечность не может не тронуть людей. Только вот купленные таким путем счетчики официально зарегистрировать в организации не удастся, несмотря на то, что эти приборы вполне себе рабочие.

- После того, как понял, что меня обманули, я позвонил в ресурсоснабжающую организацию, сообщил о случившемся. Сотрудники сказали честно - я стал жертвой мошенника и это, к сожалению, сейчас довольно-таки распространено. И сделать они с этим ничего не могут, - продолжает Дмитрий Матвеев. – После этого мне пришлось написать заявление в полицию. Его приняли. И, насколько знаю, сейчас идет расследование.

И этот случай действительно не нов ни для Краснодара, ни для всей Кубани. Для того, чтобы разобраться, как отличить мошенника от сотрудника «Краснодаргоргаза», «Комсомолка» обратилась в эту организацию.

Первое, что необходимо сделать, когда к вам пришли проверять газ, это позвонить по номеру 04 или 104 и узнать, есть ли ваш адрес в графике проверок.

Второе: по тем же номерам телефона можно узнать, работает ли такой сотрудник в «Краснодаргоргазе». Для этого необходимо потребовать удостоверение, на котором должна стоять печать организации. Кстати, в этом документе должен быть вкладыш, который указывает, что сотрудник подтвердил свою квалификацию и допущен к работе. Также немаловажную роль играет наличие фотографии в удостоверении. Если ее нет – стоит задуматься, впускать человека в свой дом или нет.

Третье: сотрудники «Краснодаргоргаза» для расчетов используют только онлайн-кассу с обязательной выдачей кассового документа (можно оплатить наличными и безналом).

Четвертое: если вы не дозвонитесь по телефонам 04 или 104, можете воспользоваться сайтом организации. Здесь имеются все данные о действующих сотрудниках.

Данные работников есть на сайте "Краснодаргоргаза".

Данные работников есть на сайте "Краснодаргоргаза".

- Стоит отметить, что специалисты работают строго по графикам, выполняют важную оперативную работу. У них нет времени ходить по квартирам и предлагать какие-то услуги, - заключила руководитель пресс-службы Ирина Андреева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Темрюкском районе столкнулись две машины
В Сочи в 2020 году в эксплуатацию введут 37 долгостроев
«Атамань» откроет новый сезон Масленицей
В Краснодаре на двух участках временно отключат светофоры
Больницам Кубани выделили компьютеры
Актер Евгений Миронов психанул на зрительницу во время спектакля в Сочи
В Сочи вор украл аппарат для нанесения дорожной разметки
"Ласточку" из Ростова-на-Дону в Анапу и Новороссийск запустят с 1 апреля
Суд отказал противникам переименования поселка Сириус в Сочи
В центре кубанского парка мужчина стрелял из автомата
Продали и выгнали: в Сочи родственники собрались выкинуть на улицу 78-летнюю женщину
В Краснодаре для всех православных семей открыты двери центра "Зерно веры"
На Кубани женщина стала матерью в девятый раз
Александр Кокорин все-таки перешел в «Сочи» и может дебютировать в матче против «Динамо»
Кубань заняла шестую строчку рейтинга качества жизни населения
Прокуратура Кубани вернула похищенную чиновником землю
Цифровой норд-ост собрал в Ушаковке лучшие проекты юных IT-изобретателей
Откройте, Энергоконтроль! ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о делегировании полномочий
В Приморско-Ахтарске восстановили детскую спортшколу
В Краснодаре байкер украл 20 айфонов из магазина электроники
Вице-мэров Геленджика наказали за езду на служебных авто по выходным
В Анапе отельер похитил землю у государства на 60 миллионов рублей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Господдержку животноводства на Кубани увеличат до 2 млрд рублей
Для Краснодара больше не будут закупать трехсекционные трамваи
Пьяная краснодарка пыталась спуститься с 6 этажа по простыне