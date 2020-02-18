В Краснодаре орудуют лжегазовики: «КП» выяснила, как определить мошенника

Семья краснодарцев Макаровых рассказали «КП»-Кубань», как попались на крючок мошенников. Схема, которой, казалось бы, уже лет сто, банальна: в дверь квартиры позвонил человек в синей форме, на которой красовалась неброская наклейка «Краснодаргоргаз». Предъявил удостоверение сотрудника, вошел в квартиру под предлогом проверки газового оборудования.

- Человек очень профессиональный. После проверки предложил установить счетчик. Ну, все ж дешевле платить будет за газ по нему. Я согласился, заплатив за него при этом около 15 тысяч рублей, - говорит потерпевший.

При этом лже-сотрудник заявил, что он сможет решить вопрос установки без лишних очередей и бумажной волокиты. Дал свой номер телефона на случай, если возникнут вопросы. Разумеется, подобная открытость и вроде как человечность не может не тронуть людей. Только вот купленные таким путем счетчики официально зарегистрировать в организации не удастся, несмотря на то, что эти приборы вполне себе рабочие.

- После того, как понял, что меня обманули, я позвонил в ресурсоснабжающую организацию, сообщил о случившемся. Сотрудники сказали честно - я стал жертвой мошенника и это, к сожалению, сейчас довольно-таки распространено. И сделать они с этим ничего не могут, - продолжает Дмитрий Матвеев. – После этого мне пришлось написать заявление в полицию. Его приняли. И, насколько знаю, сейчас идет расследование.

И этот случай действительно не нов ни для Краснодара, ни для всей Кубани. Для того, чтобы разобраться, как отличить мошенника от сотрудника «Краснодаргоргаза», «Комсомолка» обратилась в эту организацию.

Первое, что необходимо сделать, когда к вам пришли проверять газ, это позвонить по номеру 04 или 104 и узнать, есть ли ваш адрес в графике проверок.

Второе: по тем же номерам телефона можно узнать, работает ли такой сотрудник в «Краснодаргоргазе». Для этого необходимо потребовать удостоверение, на котором должна стоять печать организации. Кстати, в этом документе должен быть вкладыш, который указывает, что сотрудник подтвердил свою квалификацию и допущен к работе. Также немаловажную роль играет наличие фотографии в удостоверении. Если ее нет – стоит задуматься, впускать человека в свой дом или нет.

Третье: сотрудники «Краснодаргоргаза» для расчетов используют только онлайн-кассу с обязательной выдачей кассового документа (можно оплатить наличными и безналом).

Четвертое: если вы не дозвонитесь по телефонам 04 или 104, можете воспользоваться сайтом организации. Здесь имеются все данные о действующих сотрудниках.

Данные работников есть на сайте "Краснодаргоргаза".

- Стоит отметить, что специалисты работают строго по графикам, выполняют важную оперативную работу. У них нет времени ходить по квартирам и предлагать какие-то услуги, - заключила руководитель пресс-службы Ирина Андреева.