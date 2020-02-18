В бою только девушки: расписание чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце на 18 февраля

Вторая соревновательная неделя на чемпионате мира по биатлону-2020 стартует 18 февраля с женской индивидуальной гонки. Это один из старейших видов программы.

Девушкам предстоит преодолеть дистанцию в 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Первая и третья стрельба выполняются лежа, вторая и четвертая — стоя. Никаких штрафных кругов, каждый промах стоит одну минуту.

В этом виде программы в текущем сезоне после двух гонок больше всех очков набрала француженка Жюстин Брезаз, ее преследуют шведка Ханна Эберг и немка Дениз Херрман. Лучшая из россиянок Лариса Куклина – седьмая.

Индивидуальная гонка у женщин на чемпионате мира по биатлону стартует в 16:15 по московскому времени. Сборную России представят четыре спортсменки - Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Стартовые номера россиянок

16. Светлана Миронова – 16:23 мск

36. Екатерина Юрлова-Перхт – 16:33 мск

70. Лариса Куклина – 16:50 мск

100. Ирина Старых – 17:05 мск

Стартовые номера лидеров сезона

3. Ханна Эберг (Швеция) – 16:16 мск

9. Тириль Экхофф (Норвегия) – 16:19:30 мск

18. Марте-Олсбю Ройселанн (Норвегия) – 16:24 мск

39. Дениз Херрман (Германия) – 16:34:30 мск

54. Жюстин Брезаз (Франция) – 16:42 мск

57. Доротея Вирер (Италия) – 16:43:30 мск

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Где смотреть

Прямые трансляции из Италии покажут Матч ТВ, Eurosport, сайт Первого канала, Sportbox.ru – начало в 16:15.

Также наблюдать за трансляциями можно будет на канале IBU - Международной ассоциации биатлонистов. Здесь в режиме онлайн появляются результаты спортсменов, видео о фаворитах и сами гонки.