В бою только девушки: расписание чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце на 18 февраля
Вторая соревновательная неделя на чемпионате мира по биатлону-2020 стартует 18 февраля с женской индивидуальной гонки. Это один из старейших видов программы.
Девушкам предстоит преодолеть дистанцию в 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Первая и третья стрельба выполняются лежа, вторая и четвертая — стоя. Никаких штрафных кругов, каждый промах стоит одну минуту.
В этом виде программы в текущем сезоне после двух гонок больше всех очков набрала француженка Жюстин Брезаз, ее преследуют шведка Ханна Эберг и немка Дениз Херрман. Лучшая из россиянок Лариса Куклина – седьмая.
Индивидуальная гонка у женщин на чемпионате мира по биатлону стартует в 16:15 по московскому времени. Сборную России представят четыре спортсменки - Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.
Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Стартовые номера россиянок
16. Светлана Миронова – 16:23 мск
36. Екатерина Юрлова-Перхт – 16:33 мск
70. Лариса Куклина – 16:50 мск
100. Ирина Старых – 17:05 мск
Стартовые номера лидеров сезона
3. Ханна Эберг (Швеция) – 16:16 мск
9. Тириль Экхофф (Норвегия) – 16:19:30 мск
18. Марте-Олсбю Ройселанн (Норвегия) – 16:24 мск
39. Дениз Херрман (Германия) – 16:34:30 мск
54. Жюстин Брезаз (Франция) – 16:42 мск
57. Доротея Вирер (Италия) – 16:43:30 мск
Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Где смотреть
Прямые трансляции из Италии покажут Матч ТВ, Eurosport, сайт Первого канала, Sportbox.ru – начало в 16:15.
Также наблюдать за трансляциями можно будет на канале IBU - Международной ассоциации биатлонистов. Здесь в режиме онлайн появляются результаты спортсменов, видео о фаворитах и сами гонки.
ИСТОЧНИК KP.RU