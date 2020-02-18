2020-02-18T10:09:16+03:00
Общество

В Сочи мужчину нашли мертвым в опечатанной после смерти хозяйки квартире

Тревогу забили соседи, которые стали задыхаться от вони в подъезде
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Трупный запах заполнил подъезд дома, в прямом смысле, отравив жизнь соседям.Трупный запах заполнил подъезд дома, в прямом смысле, отравив жизнь соседям.
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Этот инцидент произошел в пятиэтажке на улице Невской в городе-курорте. Жаловаться на жуткую вонь в подъезде стали жильцы.

- В дом заходили с трудом, пахло чем-то тухлым. Сначала думали, что в подвале сдохла кошка, но проверили - все в порядке, - рассказывает «КП» - Кубань» жительница пятиэтажки Вера Ивановна. - Начали искать источник запаха.

Когда поняли, что трупный запах доносится из квартиры №50, испугались.

- Там жила милая старушка, одна была бедняжка, никого из родни у нее, по-моему, не осталось. В сентябре отметила свое 75-летие, а через месяц скончалась. Сердце, кажется, - продолжает Вера Ивановна. - Нашел ее кто-то из соседей. Заметили, что долго не выходит женщина, пошли проверить и...

Сразу после того, как пенсионерку забрали в морг, ее жилье опечатали. В квартиру никто не заходил. И тут вдруг откуда ни возьмись запах. Откуда?

С какой целью мужчина залез в квартиру умершей пенсионерки, неизвестно.

С какой целью мужчина залез в квартиру умершей пенсионерки, неизвестно.

- На место выехали правоохранители. Дверь была открыта. Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили на кухне тело мужчины со следами гнилостных изменений, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Предварительно, мужчина пролежал здесь около недели. Трупный запах заполнил подъезд, в прямом смысле, отравив жизнь соседям.

Вскоре правоохранители установили, что погибшему 43 года, последние годы он живет в Сочи, однако официальная регистрация у него в одной из краснодарских гостиниц.

- С какой целью он залез в квартиру умершей пенсионерки, неизвестно. Возможно, решил там пожить в отсутствии хозяйки, а может, решил мародерствовать. В любом случае, в розыске он не значится, - добавил источник в правоохранительных органах. - На теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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