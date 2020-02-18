2020-02-18T10:40:38+03:00
Общество

«Доброе слово любому приятно»: в Новороссийске спасатели отговорили от самоубийства запершегося в доме мужчину

И даже уговорили выйти к медикам
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Медики оказали всю помощь мужчине. Фото: instagram.com/alekseioderovМедики оказали всю помощь мужчине. Фото: instagram.com/alekseioderov
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Эта история произошла в одном из частных домов Новороссийска. О том, что хозяин собирается совершить что-то плохое, заметил его сосед, заглянув в окно. Попытался к нему войти - дверь заперта.

- Он давно смурной ходит. Говорит, что проблем в жизни накопилось много. О том, что случилось, не любит рассказывать. Но сейчас помощь нужна и срочно, - такой вызов поступил в «Службу Спасения» Новороссийска.

По указанному адресу выехали спасатель Александр Потапов вместе с напарником.

- Когда приехали, поговорили с соседом. Он сказал, что мужчина не пьян, наркотики не принимает, но на контакт не идет. Я решил общение начать первым. Подошел к окну, увидел, что он сидит на полу в луже крови, но, к счастью, был в сознании, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Александр Потапов.

На улице дежурили полицейские. Фото: instagram.com/alekseioderov

На улице дежурили полицейские. Фото: instagram.com/alekseioderov

Доброе слово любому приятно. Потому спасатель попытался расположить к себе мужчину.

- Сначала представился, а затем стал интересоваться, как его дела? Как самочувствие? Он начал реагировать, это, конечно, хорошо. Но был он немногословен, - продолжает Александр. - Все общение продолжалось около получаса. Когда почувствовал, что мужчина уже идет на контакт, стал его уговаривать открыть дверь. Он отказывался. Я тогда ответил: «Открывай, мы не враги тебе. Ты же понимаешь, что мы не оставим тебя в покое в таком состоянии. Придется дверь выламывать, оно тебе нужно потом за свой счет ее восстанавливать?».

Как не странно, но эта фраза подействовала. Послышался щелчок замка.

- Я вошел внутрь первым. В руках у мужчины было лезвие. Я решил, что надо его вывезти на улицу. Чтобы в случае чего, нам уже помогли прибывшие к тому времени полицейские. Говорю ему: «пойдем на улицу выйдем, а то сейчас натопчу тут у тебя, грязь разнесу по дому», - добавляет спасатель.

На предложение мужчина согласился - вышел во двор, где к нему тут же подошли медики. Лезвие он бросил на землю.

- Спасателям, медикам, полицейским часто приходится общаться с людьми, которые, как говорится, «на грани», - говорит начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Спасение жизни - главное в нашей работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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