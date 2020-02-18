ЧМ по биатлону 2020. Антхольц. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая онлайн-трансляция гонки 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2020 будет разыгран еще один комплект наград у женщин. Индивидуальная гонка – один из старейших видов программы. Девушки преодолеют 15 километров с четырьмя огневыми рубежами, за каждый промах назначается минутный штраф.

Индивидуальная гонка у женщин на ЧМ по биатлону в Антхольце начнется в 16:15 по московскому времени.

Первой на старт выйдет австрийская спортсменка Катарина Иннерхофер. Сборную России представят четыре биатлонистки - Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Стартовые номера россиянок

16. Светлана Миронова – 16:23 мск

36. Екатерина Юрлова-Перхт – 16:33 мск

70. Лариса Куклина – 16:50 мск

100. Ирина Старых – 17:05 мск

Прямые трансляции из Италии покажут Матч ТВ, Eurosport, сайт Первого канала, Sportbox.ru – начало в 16:15.