ЧМ по биатлону 2020. Антхольц. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая онлайн-трансляция гонки 18 февраля
Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2020 будет разыгран еще один комплект наград у женщин. Индивидуальная гонка – один из старейших видов программы. Девушки преодолеют 15 километров с четырьмя огневыми рубежами, за каждый промах назначается минутный штраф.
Индивидуальная гонка у женщин на ЧМ по биатлону в Антхольце начнется в 16:15 по московскому времени.
Первой на старт выйдет австрийская спортсменка Катарина Иннерхофер. Сборную России представят четыре биатлонистки - Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.
Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Стартовые номера россиянок
16. Светлана Миронова – 16:23 мск
36. Екатерина Юрлова-Перхт – 16:33 мск
70. Лариса Куклина – 16:50 мск
100. Ирина Старых – 17:05 мск
Прямые трансляции из Италии покажут Матч ТВ, Eurosport, сайт Первого канала, Sportbox.ru – начало в 16:15.
ЧМ по биатлону 2020. Антхольц. Индивидуальная гонка. Женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU