2020-02-18T15:36:54+03:00
Общество

Санитарку из Анапы, хладнокровно убившую свою 4-летнюю дочь, освободили от уголовки

37-летнюю Веронику признали невменяемой
Ева МУР@kp_kuban
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Олю не спаслиОлю не спасли
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Краснодарский краевой суд освободил хладнокровную детоубийцу из Анапы 37-летнюю Веронику Д. от уголовной ответственности. В апреле прошлого года она - санитарка местной больницы - зарезала свою 4-летнюю дочь.

- Суд пришел к выводу, что жительница Анапы не подлежит уголовной ответственности, так как в момент совершения общественно опасного деяния находилась в состоянии невменяемости, - гласит итоговый документ.

Принято решение отправить женщину в психиатрическую больницу "с интенсивным наблюдением".

Между тем, о шизофреническом диагнозе матери 4-летней Оли (так звали несчастную девочку) было известно давно. Более того, она наблюдалась у врача.

- У нее справка была на руках. При этом каким-то образом она устроилась санитаркой в детскую поликлинику... - говорит одна из жительниц Анапы Анастасия.

Незадолго до случившегося женщина проходила очередной курс лечения. 12 апреля врачи отпустили ее домой, чтобы она могла провести время с семьей. А 14-го числа произошла трагедия.

Во время посиделок у родственников в станице Гостагаевской Вероника взяла на руки девочку, вышла с ней во двор. В руках у женщины нож никто не заметил. На улице мать с дочуркой побыли всего несколько минут, но эти мгновения оказались последними для малышки.

- Она ударила ее ножом в шею, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю.

После содеянного женщина зашла обратно в дом и буднично сообщила: «Олечки больше нет». Родня бросилась вызывать скорую, полицию, но было уже поздно - девочку не спасли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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