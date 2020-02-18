2020-02-18T18:01:38+03:00
Спорт

Вирер с двумя промахами выиграла индивидуальную гонку на ЧМ-2020 по биатлону, Юрлова-Перхт – 13-я

Россиянки не смогли побороться за медали
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Доротея Вирер выиграла очередную гонку на родной трассе в АнтхольцеДоротея Вирер выиграла очередную гонку на родной трассе в АнтхольцеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антхольце. Ее время на финише составило 43:07,7 с учетом двух штрафных минут за промахи на первых рубежах.

Серебро завоевала немецкая спортсменка Ванесса Хинц, допустившая один промах. До золотой награды ей не хватило всего 2,2 секунды.

Третья строчка подиума у норвежки Марте Олсбю-Ройселанн, которая допустила два промаха и проиграла Вирер 15,8 секунды.

На рубеже господствовал ветер, который серьезно вмешался в расклады этой гонки.

Единственной спортсменкой, закрывшей все 20 мишеней оказалась Галина Вишневская из Казахстана, но на дистанции ее ход не был блестящим и позволил занять только девятое место.

Лучшей из россиянок оказалась Екатерина Юрлова-Перхт. С тремя промахами она заняла 13-ю строчку. Светлана Миронова – 22-я, у Ларисы Куклиной – 23-я строчка, у обеих спортсменок по 4 промаха. Ирина Старых с пятью штрафными минутами финишировала на 32-м месте.

Чемпионат мира по биатлону 2020. Индивидуальная гонка. Женщины. 15 километров

1. Доротея Вирер (Италия) 43:07.7 (2)

2. Ванесса Хинц (Германия) +2.2 (1)

3. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) +15.8 (2)

...

13. Екатерина Юрлова-Перхт +2:07.1 (3)

22. Светлана Миронова +3:12.1 (4)

23. Лариса Куклина +3:13.1 (4)

32. Ирина Старых (все - Россия) +4:01.8 (5)

ИСТОЧНИК KP.RU

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